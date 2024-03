Mengenal Para Pemeran Blood Free, Drakor yang Dibintangi Han Hyo Joo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Blood Free drama Korea atau drakor terbaru bergenre fiksi ilmiah. Drakor ini dijadwalkan tayang di platform streaming Disney+ Hotstar, rilis pada 10 April 2024.

Blood Free menampilkan cerita thriller tentang perusahaan bernama BF. Perusahan itu berfokus pada produksi daging hasil rekayasa genetika yang mendominasi pasar.Daging buatan itu dinilai menjadi era baru sekaligus mengakhiri jutaan tahun era konsumsi daging hewani oleh manusia.

Profil pemeran Blood Free

1. Joo Ji Hoon

Dikutip dari My Drama List, Joo Ji Hoon lahir di Seoul pada 16 Mei 1982. Dia aktor Korea Selatan yang dikelola oleh H& Entertainment. Dia memulai kariernya sebagai model sebelum memasuki dunia akting. Debut aktingnya terjadi pada 2006 dengan peran utama dalam drama televisi Princess Hours. Ia memerankan Pangeran Shin.

Dalam drama Blood Free, Joo Ji Hoon berperan sebagai Woo Chae Woon, mantan elite militer yang direkrut oleh CEO BF, Yoon Ja Yoo sebagai pengawal pribadi.

2. Han Hyo Joo

Han Hyo Joo aktris Korea Selatan yang lahir di Cheongju, Chungcheong Utara pada 22 Februari 1987. Dia memulai kariernya sebagai model pada usia yang masih muda sebelum beralih ke dunia akting.

Dikutip AsianWiki, pada 2003, Han Hyo Joo memenangkan hadiah utama kontes Miss Bing-geure. Pada 2005, ia menerima peran akting pertamanya dalam sitkom MBC Nonstop 5 dan film My Boss, My Teacher.

Dalam drama Blood Free, Han Hyo Joo berperan sebagai Yoon Ja Yoo, pendiri dan CEO BF, perusahan yang mendapat keuntungan besar karena produksi daging hasil rekayasa genetika yang mendominasi pasar.

3. Lee Moo Saeng

Lee Moo Saeng aktor Korea Selatan yang lahir pada 10 Mei 1980. Dia kuliah di Universitas Sejong dan membuat penampilan film besar pertamanya di film See You After School pada 2005.

Lee Moo Saeng berperan sebagai On San dalam drama Blood Free. Karakter itu digambarkan sebagai peneliti fisiologi yang membantu Yoon Ja Yoo mendirikan perusahaan rekayasa genetika, BF.

4. Lee Hee Joon

Lee Hee Joon aktor Korea Selatan yang lahir pada 29 Juni 1979. Dia lulusan departemen teater, Korea National University of Arts yang sekarang berada di bawah agensi BH Entertainment. Lee Hee Joon membintangi drama Yoona's Street pada November 2014. Ia beradu akting dengan Kim Ok Bin.

Dalam drama Blood Free, Lee Hee Joon berperan sebagai Sun Woo Jae, perdana menteri yang memulai sebagai sekretaris Kementerian Luar Negeri dan menjadi perdana menteri setelah bekerja dengan sebuah partai politik.

5. Park Ji Yeon

Park Ji Yeon lahir di Seoul, Korea Selatan pada 7 Juni 1993. Dia memulai debutnya di dunia hiburan pada usia yang masih muda sebagai anggota dari girl group populer T-ara pada 2009 naungan agensi MBK Entertainment.

Sejak itu, dia telah memperluas jangkauan kariernya ke bidang akting dan model. Dia mendapat peran utama dalam drama-drama seperti Dream High 2 (2012), Triangle (2014), dan I Wanna Hear Your Song (2019). Dalam drama Blood Free, Park Ji Yeon berperan sebagai Jung Hae Deun, seorang pengacara yang juga kepala departemen perencanaan perusahaan BF.

