Drakor Low Life Direncanakan Tayang 2025, Siapa Saja Pemeran Utamanya?

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea atau drakor Low Life direncanakan tayang di platform Disney+ Hotstar pada 2025. Drakor ini menceritakan tentang nelayan yang menemukan harta karun di dasar lautan dan orang-orang yang mengambil risiko demi mendapat bagian dari yang penemuan itu. Disney+ mengonfirmasi, para pemeran utama drama Korea Low Life, Ryu Seung Ryong, Yang Se Jong, Im Soo Jung.

1. Ryu Seung Ryong

Baca Juga: 3 Drama Korea Tayang Juni 2024 Dibintangi Choi Siwon hingga Lee Jung Eun

Dikutip dari My Drama List, Ryu memulai karer aktingnya di teater, kemudian menjadi salah satu aktor pendukung di film dan televisi Korea. Peran utama pertamanya dia dalam film horor Possessed (2009). Film War of the Arrows (2011), yang dibintanginya, menduduki puncak box office Korea pada tahun itu dan membuat Ryu meraih penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di Blue Dragon Award

Pada 2013, ia membintangi Miracle in Cell No. 7. Ryu Seung Ryong merasakan kesuksesannya selepas penayangan Miracle in Cell No 7. Pada 2019 ia membintangi film komedi Extreme Job, yang menjadi film terlaris kedua sepanjang masa di Korea Selatan. Belakangan nama Ryu Seung Ryong melejit setelah berperan dalam drakor Moving. Ia juga membintangi Chicken Nugget (2024).

2. Im Soo Jung

Baca Juga: Daftar Lengkap Pemeran Drakor Missing Crown Prince

Im Soo Jung lahir pada 11 Juli 1979. Awalnya ia menjadi model untuk majalah remaja, masuk dunia akting dalam film horor A Tale of Two Sisters (2003). Dikutip dari The Movie Database, setelah itu ia ditawari banyak peran seperti drama televisi populer I'm Sorry, I Love You (2004).

Sejak saat itu, ia telah tampil dalam berbagai film, terutama I'm a Cyborg, But That's OK (2006), Happiness (2007), Come Rain, Come Shine (2011) dan All About My Wife yang membuatnya memenangkan Aktris Terbaik di Blue Dragon Film Awards 2012.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

3. Yang Se Jong

Sebelum menekuni total bidang akting, Se Jong pernah mengikuti kompetisi Taekwondo dan menerima beasiswa dari The Samsung Foundation untuk kuliah di Sports University. Namun akhirnya, ia memilih untuk menempuh pendidikan di Korea National University of Arts. Pada 2011, dia sempat menjadi model fashion.

Debut awalnya berakting bermula saat dia selesai melakukan syuting Saimdang Memoir of Colours (2017) dan mengikuti pemilihan pemeran Dr. Romantic (2016) sebagai artis pendukung.

Pada 2017 dia sempat membintangi beberapa drama meskipun tidak menjadi pemeran utama. ia mendapatkan peran utama dalam drakor berjudul Temperature of Love (2017). Dari sini namanya makin melejit dan memenangkan penghargaan Aktor Pendatang Baru Terbaik di Baeksang Arts Awards.

MEUTIA MURTI DEWI | MY DRAMA LIST | MOVIE DATABASE

Pilihan Editor: 5 Profil Pemeran Missing Crown Prince, Drakor yang Dibintangi Suho EXO