Live Action Pinocchio Rilis Poster dan Trailer Baru, Tayang 8 September 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Film live action Pinocchio merilis poster dan trailer terbaru. Remake dari film animasi klasih tahun 1940 dengan judul yang sama ini akan tayang perdana pada perayaan Disney+ Hotstar Day, Kamis, 8 September 2022.

Peraih penghargaan Academy Award Robert Zemeckis sebagai film live action ini akan menghadirkan kembali dongeng favorit tentang boneka kayu yang akan menjalani petualangan mendebarkan agar dapat berubah menjadi anak laki-laki sesungguhnya. Tom Hanks berperan sebagai Geppetto, pemahat kayu yang menciptakan dan merawat Pinocchio (Benjamin Evan Ainsworth) seperti anaknya sendiri.

Joseph Gordon-Levitt berperan sebagai Jiminy Cricket, yaitu pendamping sekaligus “hati nurani” Pinocchio. Aktris peraih nominasi Academy Award Cynthia Erivo sebagai Blue Fairy, Keegan-Michael Key sebagai “Honest” John. Aktris peraih nominasi Academy Award Lorraine Bracco sebagai Sofia the Seagull yang merupakan karakter baru dalam film ini, dan Luke Evans sebagai The Coachman. Ada juga Kyanne Lamaya sebagai Fabiana dan Jaquita Ta’Le sebagai Sabina, boneka milik Fabiana, Giuseppe Battiston sebagai Stromboli, dan Lewin Lloyd sebagai Lampwick.

"Hadirin sekalian, kami persembahkan, keajaiban dunia yang kedelapan. satusatunya, Pinocchio!" demikian perkenalan di awal trailer yang dirilis pada Kamis, 25 Agustus 2022 waktu Indonesia.

Poster film live action Pinocchio. Dok. Disney.

Sama seperti film aslinya, Geppetto sangat terkejut begitu melihat boneka kayunya, Pinocchio berubah menjadi anak laki-laki yang bisa berbicara dan berjalan. Setelah memahami situasi, Geppetto merasa bahagia keinginannya menjadikan Pinocchio sebagai anak laki-laki sejati dikabulkan. Blue Fairy yang mengunjungi toko Geppetto mengabulkan keinginan tersebut dan mengubah Pinocchio menjadi hidup. "Kau akan selalu menjadi anakku yang sesungguhnya," kata Geppetto.

Selain lagu-lagu favorit dari film animasi pendahulunya, termasuk When You Wish Upon a Star yang dinyanyikan oleh Cynthia Erivo, film ini menghadirkan lagu original terbaru yang dibuat oleh komposer peraih nominasi Academy Award, Alan Silvestri dan Glen Ballard. Soundtrack dari Walt Disney Records akan tersedia pada Kamis, 8 September 2022.

Skenario live action Pinocchio ditulis oleh Robert Zemeckis dan Chris Weitz. Andrew Miano, Chris Weitz, Robert Zemeckis, dan Derek Hogue menjabat sebagai produser, serta Jack Rapke, Jacqueline Levine, Jeremy Johns, dan Paul Weitz selaku executive producers.

Film Pinocchio ini adalah salah satu dari dua yang akan dirilis tahun ini. Netflix juga akan merilis animasi stop-motion Pinocchio dari sutradara Guillermo del Toro dan Mark Gustafson pada Desember mendatang. Keduanya berasal dari novel klasik anak-anak berjudul The Adventures of Pinocchio yang ditulis oleh penulis Italia Carlo Collodi.

