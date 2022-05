Bintangi The Sound of Magic, Hwang In Youp Kerja Keras Kenali Karakternya

Hwang In Youp dalam drama The Sound of Magic. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Hwang In Youp mengungkapkan tantangannya memerankan karakter Na Il Deung di drama The Sound of Magic. Na Il Deung merupakan siswa sekolah menengah atas yang cerdas namun mendapatkan tuntutan dari orang tua soal masa depannya.

Na Il Deung menjadi kehilangan arah dan tidak mengenali dirinya sendiri. "Il Deung tidak terlalu tahu tentang emosinya, dia tidak benar-benar tahu apa yang dia inginkan, jadi dia bisa terlihat mungkin kasar karena dia sulit mengekspresikan emosinya," kata Hwang In Youp dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa, 3 Mei 2022.

Karakter yang demikian membuat Hwang In Youp harus berusaha keras lebih mengenal Na Il Deung. Bagi pemeran drama True Beauty ini, hal terpenting atau yang menjadi fokus utamanya dalam membintangi The Sound of Magic adalah mengenali dan memahami Na Il Deung.

"Saya mencoba yang terbaik untuk memahami dan mengenal Il Deung, bagaimana dia mengungkapkan perasaannya dan apa yang sebenarnya dia inginkan atau beberapa poin lain yang ingin saya gali, jadi hal terpenting saya ketika memerankannya adalah untuk benar-benar mengenalnya, pahami dia," kata Hwang In Youp.

Hwang In Youp menghadiri konferensi pers The Sound of Magic pada Selasa, 3 Mei 2022. Dok. Netflix.

Aktor 31 tahun ini mengaku kagum dengan set di lokasi syuting dan berbagai musik yang dihadirkan dalam drama musikal fantasi garapan sutradara Kim Sung Youn ini. Ia merasa seluruh tim yang terlibat belum pernah merasakan pengalaman serupa sebelumnya selama mengerjakan The Sound of Magic.

"Saya mendapatkan kesempatan untuk tampil dengan musik yang luar biasa dan set yang luar biasa, saya memberi tahu sutradara 'ini yang pertama untuk saya' dan sutradara menjawab 'ini pertama kalinya juga untuk saya'. Jadi rasanya kami semua merasa ini adalah sesuatu yang baru dan sesuatu yang bisa kami ciptakan bersama untuk pertama kalinya," kata Hwang In Youp.

Na Il Deung tumbuh di lingkungan keluarga yang membuat iri dan selalu mendapatkan tempat akademis teratas di kelasnya. Namun, dalam prosesnya, ia kehilangan hasrat dan impiannya yang sebenarnya. Dia menyukai teman sekelasnya Yoon Ah Yi (Choi Sung Eun) dan, prihatin tentang dia, mencari Ri Eul (Ji Chang Wook)yang mengajarinya sulap dan membuka dunia baru.

"Saya pikir drama ini akan memberikan kegembiraan bagi mereka, saya harap Anda semua dapat menonton drama ini dan menikmatinya," kata Hwang In Youp. The Sound of Magic diangkat dari sebuah webtoon populer berjudul Annarasumanara karya Ha Il Kwon. Drama ini akan tayang pada Jumat, 6 Mei 2022 di Netflix dengan total enam episode.

Baca juga: Ji Chang Wook Alami Kesulitan Jadi Pesulap Misterius di Drama The Sound of Magic

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.