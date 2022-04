Drama The Sound of Magic Hadirkan Pengalaman Ajaib yang Penuh Fantasi

The Sound of Magic. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea The Sound of Magic menyuguhkan sebuah pengalaman ajaib yang penuh fantasi dan musik. Drama berjumlah enam episode ini dibintangi oleh Ji Chang Wook, Choi Sung Eun, dan Hwang In Youp.

The Sound of Magic mengikuti perjalanan hidup Yoon Ah Yi, seorang gadis yang harus merelakan impiannya di tengah tekanan hidup, dan Na Il Deung, seorang remaja laki-laki yang dituntut untuk mewujudkan mimpinya. Perjumpaan keduanya dengan seorang pesulap misterius bernama Rieul pun berlanjut dengan sebuah kisah yang menakjubkan.

Menjelang penayangannya, The Sound of Magic mengeluarkan teaser perdana yang sekilas memperlihatkan kehadiran Rieul yang dipadu dengan latar belakang musik dinamis. Sang pesulap tampak berdiri di atas sebuah panggung usang dan melayangkan mantra sihir, sehingga terciptalah sebuah dunia yang penuh keajaiban.

Dia menunjukkan berbagai momen ajaib kepada Ah Yi yang membuatnya lupa akan kepahitan hidup dan berkata, “Kau tahu harus apa saat patah hati? Ucapkan mantranya.” Kegelapan sirna seiring wajah Ah Yi yang merona dan cahaya pun menerangi seisi taman hiburan.

Ji Chang Wook berperan sebagai Rieul, seorang pesulap yang penuh misteri. Sementara itu, Choi Sung Eun dan Hwang In Youp akan berperan sebagai Yoon Ah Yi dan Na Il Deung, dua remaja dengan mimpi dan kenyataan yang saling bertentangan. Choi Sung Eun sendiri pernah membintangi drama Beyond Evil sedangkan Hwang In Youp pernah membintangi True Beauty.

Diangkat dari sebuah webtoon populer berjudul Annarasumanara yang telah memukau begitu banyak pembaca, serial The Sound of Magic merupakan drama musikal fantasi dengan soundtrack menarik hati, koreografi indah, dan visual adegan yang mengagumkan, sebuah pengalaman magis yang mengesankan. Kisah menyentuh hati berlatar musik yang indah dalam The Sound of Magic yang akan tayang perdana pada Jumat, 6 Mei 2022 di Netflix.

