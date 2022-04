Beda Sikap Hyun Bin - Son Ye Jin Sebelum dan Setelah Bulan Madu

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan pengantin baru, Hyun Bin dan Son Ye Jin baru saja pulang dari bulan madu di Amerika Serikat. Keduanya tiba di Bandar Udara Internasional Incheon pada Kamis, 28 April 2022 setelah lebih dari dua pekan berada di Los Angeles, California.

Kedatangan Hyun Bin dan Son Ye Jin menjadi pusat perhatian, sama seperti saat keberangkatannya. Hyun Bin mengenakan kemeja garis-garis warna biru dan putih, sementara Son Ye Jin terlihat santai dengan sweater putih. Mereka kompak menutupi wajah dengan masker dan menggunakan topi. Keduanya sempat menyapa awak media sudah menunggu mereka.

Kedua bintang Crash Landing on You ini keluar dari bandara, melambaikan tangan ke arah kerumunan. Di pintu masuk bandara, keduanya berdiri berdampingan dan berpose. Hyun Bin merangkul pundak Son Ye Jin. Dan Son Ye Jin meletakkan tangannya di pinggang Hyun Bin.

Penampilan tersebut terlihat berbeda dengan waktu Hyun Bin dan Son Ye Jin berangkat dari Korea Selatan ke Amerika Serikat pada Senin, 11 April 2022. Mereka datang terpisah. Saat itu, Hyun Bin tiba di Bandara Incheon lebih dulu, berjalan sendiri sambil menenteng tas ranselnya melewati para awak media. Son Ye Jin tiba beberapa saat setelahnya dengan warna baju yang sama yaitu, putih.

Son Ye Jin dan Hyun Bin. Instagram.com/@vast.ent

Begitu keduanya tiba di bandara di Los Angeles, para penggemar langsung mengerumuni mereka dan meminta tanda tangan. Son Ye Jin dan Hyun Bin melambaikan tangannya kepada para penggemar dan meminta mereka untuk memberikan mereka ruang.

Sejumlah foto-foto Hyun Bin dan Son Ye Jin selama berada di Amerika Serikat, tersebar di media sosial. Mulai dari foto saat mereka sedang makan bersama di sebuah restoran dan berjalan dengan baju olahraga hingga menonton pertandingan bola basket MBA di New York.

Hyun Bin dan Son Ye Jin menikah pada Kamis, 31 Maret 2022 di Aston House di Grand Walkerhill, Seoul. Upacara pernikahan ini diadakan secara tertutup dan tidak mengundang banyak orang. “Aktor Son Ye Jin dan Hyun Bin mengadakan upacara pernikahan mereka hari ini. Ini adalah langkah pertama mereka sebagai pasangan yang sudah menikah," tulis VAST Entertainment, agensi Hyun Bin, di halaman Instagram resmi mereka saat merilis foto pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin.

Hyun Bin dan Son Ye Jin pertama kali dipertemukan ketika membintangi film The Negotiation pada 2018. Keduanya kembali dipasangkan di drama romantis Crash Landing on You pada 2019. Sejak itu, hubungan keduanya berlanjut dan diungkap pertama kali ke publik oleh Dispatch pada awal tahun 2021. Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui mulai berkencan pada Maret 2020, setelah drama mereka selesai.

TENASIA | SOOMPI

Baca juga: Hyun Bin - Son Ye Jin Sah Jadi Suami Istri, Foto Suasana Pernikahan Terungkap

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.