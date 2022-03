Hyun Bin - Son Ye Jin Sah Jadi Suami Istri, Foto Suasana Pernikahan Terungkap

The Fact Korea mengungkap suasana pernikahan dua superstar Korea, Hyun Bin dan Son Ye Jin. Tf.co.kr

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan superstar Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin akhirnya meresmikan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Keduanya sudah resmi menikah di Aston House, Grand Walkerhill Hotel, Gwangjin Gu, Seoul pada Kamis, 31 Maret 2022.

Media Korea, The Fact berhasil mendapatkan foto-foto pernikahan mereka kendati diambil dari jarak jauh dan tidak terlalu sempurna alias blur. Pernikahan itu digelar secara outdoor dan amat intim lantaran hanya dihadiri kurang dari 200 orang dari total kapasitas 300 orang di tempat itu, tepat pukul 4 sore waktu Seoul.

"Saya telah membuat keputusan penting untuk menikah, dan akan dengan hati-hati melangkah ke babak kedua dalam hidup saya. Saya berjanji padanya, yang selalu membuatku tersenyum, untuk berjalan bersama di hari-hari yang akan datang," tulis Hyun Bin melalui akun Instagram resmi VAST Entertainment pada 10 Februari 2022.

Dari pengamatan The Fact Korea, hanya kedua mempelai dan ayah Son Ye Jin yang tidak mengenakan masker. Semua tamu dan keluarga datang mengenakan masker menggunakan standar protokol kesehatan agar terhindar dari penularan virus corona. Terlihat di foto, ayah Son Ye Jin menggandeng putrinya untuk diantar di hadapan Hyun Bin dan bersiap berjanji di depan altar.

The Fact Korea mengungkap suasana pernikahan dua superstar Korea, Hyun Bin dan Son Ye Jin. Tf.co.kr

Hyun Bin dan Son Ye-jin, yang mulai berkencan pada Maret 2020, terlihat bahagia dengan berfoto bersama keluarga dan kenalan sebelum upacara pernikahan mereka digelar. Aston House yang menjadi tempat mereka berikrar janji sehidup semati itu merupakan tempat romantis. Di tempat itu pula, Bae Yong Jun, Park Soo Jin, Jisung dan istrinya, Lee Bo Young menikah.

Terlihat hadir di seremonial pernikahan itu, aktor dan sahabat Hyun Bin, Jang Dong Gun, Gong Yoo, Gong Hyo Jin, Kim Heesun, Hwang Jung Min, Ha Ji Won, Han Jae Seok, dan Jung Hae In datang. Istri Jang Dong Gun, Go So Young memberikan pidato ucapan selamat untuk keduanya.

Hyun Bin dan Son Ye Jin yang disebut pasangan abad ini di Korea itu pertama kali dipertemukan di film Negotiation pada 2018. Keduanya lalu dipasangkan di drama Korea fenomenal, Crash Landing on You pada 2019. Sejak itu, penggemar selalu berharap pasangan itu benar-benar bersanding di dunia nyata.

Memang, baik Hyun Bin maupun Son Ye Jin semula menyangkal bahwa mereka. Tapi keduanya kerap tertangkap basah berdua termasuk perjalanan ke Amerika Serikat. Akhirnya, Dispatch membongkar kencan rahasia yang kerap mereka lakukan pada awal tahun lalu.

THE FACT | OSEN

Baca juga: Hyun Bin - Son Ye Jin Ucap Janji Setia Hari Ini, Agensi Rilis Foto Pernikahan

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.