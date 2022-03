Hyun Bin - Son Ye Jin Ucap Janji Setia Hari Ini, Agensi Rilis Foto Pernikahan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua agensi superstar Korea, Hyun Bin dan Son Ye Jin merilis foto pernikahan pasangan itu, Kamis, 31 Maret 2022. Perilisan foto oleh VAST Entertainment dan MSTeam ini bertepatan dengan pemberkatan pernikahan mereka yang digelar di Aston House, Sheraton Walkerhill, Seoul sore ini waktu Korea.

“Aktor Son Ye Jin dan Hyun Bin mengadakan upacara pernikahan mereka hari ini. Ini adalah langkah pertama mereka sebagai pasangan yang sudah menikah," tulis VAST Entertainment, agensi Hyun Bin, di halaman Instagram resmi mereka.

Lantaran kondisi masih pandemi, VAST Entertainment menekankan upacara pernikahan ini diadakan secara tertutup dan tidak mengundang banyak orang. Tapi, penggemar masih bisa melihat foto mereka sebagai pasangan suami istri.

"Kami berbagi berita dengan foto pernikahan keduanya sebagai gantinya. Terima kasih dari lubuk hati saya atas banyak ucapan selamat dan dukungan hangat untuk keduanya di awal baru mereka. Di masa depan, kami akan selalu melakukan yang terbaik untuk membalas cinta yang juga dikirimkan Hyun Bin dan agensinya. Terima kasih.

Hyun Bin dan Son Ye Jin dipertemukan ketika membintangi film The Negotiation pada 2018. Keduanya kembali dipasangkan di drama romantis Crash Landing on You pada 2019. Kisah cinta Kapten Ri, tentara Korea Utara dengan putri chaebol atau konglomerat Korea Selatan itu begitu populer di seluruh Asia.

Sejak membintangi Crash Landing On You, para penggemar Hyun Bin dan Son Ye Jin kerap mendoakan hubungan itu berlanjut di dunia nyata. Impian mereka terkabul saat Dispatch mengungkap kencan rahasia pada awal tahun 2021. Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui mulai berkencan pada Maret 2020, setelah drama mereka selesai.

Sebelum berpacaran dengan Son Ye Jin, Hyun Bin diketahui pernah menjadi kekasih Song Hye Kyo selama dua tahun. Hubungan mereka berakhir kala Hyun Bin harus masuk wajib militer pada 2011. Adapun Son Ye Jin mengakui Hyun Bin adalah cinta pertamanya. Penggemar makin senang setelah mengetahui wajah ayah Son Ye Jin amat mirip dengan Hyun Bin.

