Hyun Bin dan Son Ye Jin Menikah Bulan Depan, Janji Bangun Masa Depan Bersama

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan selebritas Korea Selatan, Hyun Bin dan Son Ye Jin mengumumkan akan menikah bulan depan. Hyun Bin pertama kali menyampaikan kabar bahagia ini satu jam lalu melalui akun Instagram resmi agensinya, VAST Entertainment.

"Saya telah membuat keputusan penting untuk menikah, dan akan dengan hati-hati melangkah ke babak kedua dalam hidup saya. Saya berjanji padanya, yang selalu membuatku tersenyum, untuk berjalan bersama di hari-hari yang akan datang," tulis Hyun Bin pada Kamis, 10 Februari 2022.

Tidak lama setelah itu, Son Ye Jin menyusul Hyun Bin untuk mengutarakan hal serupa di akun Instagram pribadinya. Son Ye Jin dan Hyun Bin telah berjanji untuk membangun masa depan bersama. Son Ye Jin mengatakan Hyun Bin membuatnya merasa aman dan terlindungi.

"Saya menemukan seseorang untuk menghabiskan sisa hidup saya. Laki-laki bertemu perempuan, saling mengenal di tengah keramaian, berjanji untuk membangun masa depan bersama. Saya tidak bisa membayangkan!" tulis Son Ye Jin. "Hanya bersamanya, saya merasa hangat dan terlindungi. Tolong bantu kami merayakan awal masa depan kami."

VAST Entertainment mengumumkan pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin akan berlangsung pada Maret 2022 secara tertutup di Seoul. "Pernikahan akan diadakan secara tertutup hanya dihadiri oleh kedua orang tua dan kenalannya di sebuah tempat di Seoul," kata VAST Entertainment, dikutip dari Hankook Ilbo.

Hyun Bin dan Son Ye Jin pertama kali dipertemukan ketika membintangi film The Negotiation pada 2018. Keduanya kembali dipasangkan di drama romantis Crash Landing on You pada 2019. Sejak itu, hubungan keduanya berlanjut dan diungkap pertama kali ke publik oleh Dispatch pada awal tahun 2021. Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui mulai berkencan pada Maret 2020, setelah drama mereka selesai.

