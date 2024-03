Syuting Film Terbarunya Dark Nuns, Berikut 5 Film yang Pernah Dibintangi Song Hye Kyo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo baru-baru ini dikabarkan bahwa dirinya tengah melakukan syuting film Dark Nuns. Kabar ini tersebar saat dirinya mengunggah beberapa foto pemandangan laut yang diambil dari lokasi syuting dan diakhiri dengan penampakan naskah film layar lebar terbarunya itu.

"Memulai," tulis Song Hye Kyo dengan singkat pada keterangan foto, dilengkapi dengan tagar judul filmnya dalam bahasa Korea. Song Hye Kyo mengunggahnya di Instagram pribadi pada Rabu, 28 Februari 2024.

Song Hye Kyo akan berperan sebagai Suster Junia, seorang biarawati pemberani dan tekun yang berusaha menyelamatkan nyawa seorang anak laki-laki. Sepertinya tidak ada metode yang dapat membantu atau berhasil pada anak laki-laki tersebut, yang menderita kesakitan yang luar biasa. Namun Suster Junia dengan gagah berani menolak untuk menyerah pada anak yang menderita tersebut. Sekuel dari The Priests (2015) ini akan fokus menceritakan kisah orang-orang yang berusaha menyelamatkan seorang anak laki-laki yang kerasukan roh jahat.

Selain aktif berperan akting di berbagai judul drama, Song Hye Kyo juga kerap kali memerankan karakter di berbagai judul film. Berikut rekomendasi film yang pernah dibintangi Song Hye Kyo.

1. My Brilliant Life (2014)

My Brilliant Life atau dikenal juga dengan judul My Palpitating Life digarap oleh sutradara Lee Jae Young. Film berdurasi 119 menit ini diangkat dari sebuah novel karya Kim Ae Ran, My Parpitating Life.

Film dibuka dengan gambaran sebuah pertemuan dua remaja 17 tahun yang bertemu, menjalin kasih. Mereka adalah Mi Ra (Song Hye Kyo) dan Han Dae Soo (Kang Dong Won). Mi Ra adalah gadis canggung, kasar dan bermulut kejam. Ia bertemu dengan Dae Soo, anak laki-laki yang terkenal nakal di sekolahnya. Mereka saling suka dan kebablasan sampai akhirnya Mi Ra diketahui hamil.

2. Hwang Jin Yi (2007)

Jalan cerita dalam drama ini diangkat dari kisah nyata Hwang Jini, seorang gisaeng (wanita penghibur) yang hidup di abad ke-16 dinasti Joseon. Ia merupakan gisaeng yang paling terkenal dalam buku sejarah Korea yang kehidupannya sangat berantakan.

Dalam drama ini Hwang Jin Yi (Song Hye Kyo) diceritakan sebagai anak tidak sah dari seorang bangsawan dengan Heon Keum, gisaeng musisi yang terkenal. Kisah ini berpusat pada empat pria di kehidupan Hwang Jin Yi dan perburuannya pada seni menari. Cinta pertamanya dengan anak seorang bangsawan, Kim Eun Ho berakhir dalam tragedi. Hubungan cintanya dengan Kim Jung Han tidak juga berakhir bahagia.

3. The Queens (2015)

Film berikutnya berjudul The Queens, film Tiongkok yang dibintangi oleh Song Hye Kyo. Perannya sebagai perempuan bernama Annie, seorang aktris terkenal, yang harus vakum dari pekerjaan demi menyembuhkan patah hati dari seorang lelaki bernama Zhang Yi yang merupakan seorang aktor juga.

Namun, ada kedua sahabat Annie yang masih mau membela dan berada di sisinya yaitu bernama Katie dan juga Tina. Meski di sisi lain kedua orang ini juga punya masalah sendiri dengan pasangan mereka. The Queens ditayangkan pada tahun 2015 lalu, tapi film ini masih sangat bagus untuk ditonton.

4. A Reason to Live (2011)

Diceritakan bahwa ia memerankan karakter bernama Da-hae (Song Hye Kyo) yang kehilangan tunangannya karena kecelakaan yang terjadi saat tunangan tersebut menjemput sahabatnya. Pelaku tabrakan merupakan seorang remaja berusia 15 tahun, dan butuh waktu cukup lama untuk Da-hae mengampuni si remaja. Ia mengabdikan dirinya pada gereja dan membuat film dokumenter tentang banyak orang yang memberi pengampunan.

5. My Girl and I (2005)

Kisahnya dimulai pada Bae Su-eun (Song Hye Kyo), seorang gadis SMA, dan Kim Su-ho (Cha Tae Hyun), seorang anak dari keluarga yang broken home. Su-ho sendiri adalah remaja yang pemberontak dan apatis yang sering menemukan kedamaian dengan membolos sekolah dan menghabiskan waktu sendirian. Namun, segalanya berubah ketika ia bertemu Su-eun, seorang gadis ceria dan optimis yang membawa cahaya ke dalam dunianya yang gelap.

MYESHA FATINA RACHMAN I MARVELA | ASIAN WIKI

