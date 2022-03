Bantu Korban Kebakaran Hutan, Hyun Bin dan Son Ye Jin Donasikan Rp 2,3 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Calon pengantin, Hyun Bin dan Son Ye Jin mendonasikan 200 juta won atau Rp 2,3 miliar untuk membantu korban kebakaran hutan di wilayah Uljin, Gyeongsang Utara yang menyebar hingga Kota Samcheok, Gangwon. Pasangan yang akan menikah akhir Maret 2022 ini menggunakan bersama dalam memberikan donasinya.

Melansir dari Sport Chosun pada Selasa, 8 Maret 2022, Hope Bridge Association of the National Disaster Relief mengungkapkan Hyun Bin dan Son Ye Jin mendonasikan 200 juta won kepada para korban kebakaran hutan. Donasi dari kedua bintang drama Crash Landing on You ini tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan para korban, termasuk barang-barang bantuan darurat.

"Terima kasih telah berbagi hati yang hangat untuk para korban kebakaran hutan. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu para korban yang hilang pulih dari kerusakan," kata Sekretaris Jenderal Hope Bridge Kim Jeong Hee yang menjadi sukarelawan di lokasi kebakaran hutan di Uljin.

Selain Hyun Bin dan Son Ye Jin, para selebritas Korea Selatan lainnya juga memberikan donasi untuk korban kebakaran hutan yang terjadi pada Jumat, 4 Maret 2022. Kebakaran hutan ini mengakibatkan lebih dari 150 rumah warga terbakar. Beberapa selebritas yang memberikan donasi antara lain, IU, Kim Go Eun, Hyeri, Lee Byung Hun, Song Hye Kyo, Lee Je Hoon, Lee Jong Suk, Shin Min Ah, Park Min Young, Park Bo Young, Yoo Jae Suk, dan masih banyak lagi.

Selain kepada korban kebakaran hutan, Hyun Bin dan Son Ye Jin diketahui aktif memberikan bantuan, termasuk donasi untuk mendukung kerusakan akibat pandemi Covid-19. Secara khusus, sumbangan kepada para korban kebakaran hutan ini lebih bermakna karena merupakan perbuatan baik yang dilakukan bersama-sama oleh dua orang yang akan menikah.

Rencana pernikahan Hyun Bin dan Son Ye Jin diumumkan langsung oleh keduanya kepada publik pada Kamis, 10 Februari 2022. Menurut kenalan terdekatnya, mereka akan menikah pada Rabu, 30 Maret 2022 secara tertutup, serperti yang dilaporkan oleh JTBC pekan lalu. Hotel mewah Sheraton Grand Walkerhill Hotel Aston House di Gwangjang, Seoul akan menjadi lokasi pernikahan mereka.

