Song Hye Kyo Gabung Kim Woo Bin dan Suzy Syuting Drama Baru di Dubai

TEMPO.CO, Jakarta - Song Hye Kyo dipastikan akan membuat penampilan spesial sebagai kameo dalam drama Korea terbaru Kim Woo Bin dan Suzy, Everything Will Come True. Mereka telah bertolak ke Dubai untuk menjalani proses syuting.

Menurut laporan Star News pada Jumat, 23 Februari 2024, Song Hye Kyo baru-baru ini berangkat ke Dubai, Uni Emirat Arab. Dia menyelesaikan syuting dengan sangat rahasia agar sebisa mungkin menghindari pandangan penduduk setempat.



Kedekatan Song Hye Kyo dengan Penulis Drama Everything Will Come True

Everything Will Come True menjadi drama pertama yang menampilkan Song Hye Kyo sebagai kameo, dalam 28 tahun sejak debutnya. Keputusan ini diambil karena kedekatannya kepada penulis Kim Eun Sook. Everything Will Come True merupakan karya baru Kim Eun Sook, yang pernah berkerja bersama Song Hye Kyo di Descendants of the Sun (2016).

Keduanya menjadi sahabat di industri hiburan. Kim Eun Sook muncul di acara radio tahun lalu dan menunjukkan kasih sayang khusus untuk Song Hye Kyo.

Secara khusus, sebagian besar penampilan spesial difilmkan di Korea, yang tidak memerlukan banyak waktu perjalanan karena dilakukan tanpa jaminan, namun Song Hye Kyo terbang 10 jam untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Kim Eun Sook meskipun lokasi syutingnya di Dubai.



Viral Video Kim Woo Bin dan Suzy Syuting di Dubai

Pada Ahad, 18 Februari 2024, beberapa video memperlihatkan Suzy yang sedang syuting bersama Kim Woo Bin di Dubai untuk drama mendatang mereka Everything Will Come True. Video tersebut menjadi viral di media sosial dan membuat para penggemar semakin tidak sabar menantikan drama mereka yang disutradarai oleh Lee Byung Hun ini.

Everything Will Come True atau yang sebelumnya berjudul Wishes Granted by Genie, akan mengikuti kisah Genie (Kim Woo Bin) yang terlalu emosional dan seorang perempuan yang memiliki sifat bertolak belakang bernama Ga Young (Suzy).

Kehidupan kedua karakter tersebut terjerat dan menghadapi tiga permintaan yang mungkin membawa keberuntungan atau hukuman. Genie berjuang melawan ledakan amarah dan kehilangan nyawanya yang dulu, sementara Ga Young berusaha membebaskan Genie dari hukumannya.

Everything Will Come True merupakan drama reuni yang mempertemukan kembali Kim Woo Bin dan Suzy setelah 8 tahun sejak Uncontrollably Fond (2016). Drama ini direncanakan menjadi serial sebanyak 12 episode dan dijadwalkan tayang pada 2025 setelah semua syuting selesai pada paruh kedua tahun ini.

