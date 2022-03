Beyonce hingga Billie Eilish akan Tampil di Panggung Oscar 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Beyonce dan Billie Eilish telah dikonfirmasi masuk dalam daftar penampil di Academy Awards ke-94 atau Oscar 2022. Academy Awards mengumumkan beberapa jam lalu bahwa ada empat penyanyi yang masuk dalam nominasi Lagu Original Terbaik tahun ini, akan tampil memeriahkan malam puncak.



"Perkenalkan nominasi dan penyanyi Original Song tahun ini untuk #Oscars ke-94," tulis Academy Awards di Twitter pada Rabu, 23 Maret 2022.

Dalam cuitan tersebut terlihat daftar keempat penyanyi, termasuk Beyonce dan Billie Eilish. Beyonce akan menyanyikan Be Alive, lagu yang ditulis bersama dengan Dixson dari film King Richard. Film berdasarkan kisah nyata ini masuk dalam enam nominasi Oscar 2022, termasuk Film Terbaik dan Aktor Utama Terbaik untuk Will Smith sebagai Richard Williams.



Billie Eilish dan kakaknya, Finneas Baird O'Connell berkolaborasi untuk lagu No Time To Die, lagu film James Bond. Penampil lainnya adalah Reba McEntire dengan lagu Somehow You Do dari film Four Good Days, dan Sebastian Yatra dengan lagu Dos Oruguitas dari film Encanto. Sama seperti Beyonce, mereka semua membawakan lagu-lagu yang dinominasikan di kategori Lagu Original Terbaik.

Melansir dari Deadline pada Rabu, 23 Maret 2022, Produser Academy Awards Will Packer dan Shayla Cowan mengumumkan bahwa Van Morrison, yang menulis dan menyanyikan lagu Down to Joy dari film Belfast yang dinominasikan juga dalam Lagu Original Terbaik, tidak akan menghadiri Oscar 2022 karena jadwal turnya sehingga lagu tersebut tidak akan dibawakan di malam puncak. Jika artis aslinya tidak dapat hadir, maka lagu tersebut tidak akan menjadi bagian dari pertunjukan selain sebagai nominasi.



Academy Awards sebelumnya juga telah mengumumkan enam nama pertama yang akan menjadi pembawa acara tahun ini, yaitu Lady Gaga, Zoe Kravitz, Rosie Perez, Kevin Costner, Chris Rock, dan Youn Yuh Jung. Ajang penghargaan Piala Oscar ke-94 akan diadakan pada Minggu, 27 Maret 2022 di Dolby Theatre Hollywood dan disiarkan langsung di ABC pukul 20.00 waktu setempat di lebih dari 200 wilayah di seluruh dunia.

