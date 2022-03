Hyomin T-ara dan Pesepak Bola Hwang Ui Jo Putus Usai 2 Bulan Diungkap Dispatch

TEMPO.CO, Jakarta - Hyomin T-ara dan pesepak bola Hwang Ui Jo telah resmi putus. Kabar retaknya hubungan mereka hanya berselang dua bulan setelah media Korea Selatan Dispatch merilis foto-foto kencan mereka di Swiss.

Setiap awal tahun, Dispatch selalu melaporkan hasil investigasinya mengenai pasangan selebriti Korea yang tengah menjalin hubungan asmara. Pada Senin, 3 Januari 2022, giliran Hyomin T-ara dan Hwang Ui Jo yang diungkap oleh Dispatch. Menurut laporan Dispatch, keduanya mulai berkencan pada November 2021. Setelah itu, pihak Hyomin dan Hwang Ui Jo mengonfirmasi bahwa mereka berpacaran.

Dua bulan setelah terungkap ke publik, tepatnya pada Selasa, 8 Maret 2022, agensi Hyomin memberikan perkembangan terbaru mengenai hubungan artisnya dengan pesepak bola yang bermain di liga 1 Prancis sebagai striker klub Bordeaux itu.

“Kami ingin berbagi posisi kami mengenai berita kencan yang dilaporkan pada bulan Januari. Pada saat itu, mereka bertemu dengan perasaan yang baik, tetapi karena tekanan situasi, mereka secara alami terpisah," kata agensi Hyomin, dikutip dari Soompi.

Meski telah putus, Hyomin dan Hwang Ui Jo sepakat untuk tetap menjadi teman baik. "Mereka sekarang memutuskan untuk tetap menjadi kenalan yang saling mendukung," kata agensi.

Park Sun Young atau Hyomin merupakan salah satu dari empat anggota girl grup T-ara. Pada Juli lalu, T-ara mengumumkan akan comeback setelah empat tahun vakum. Pada November 2021, mereka merilis album Re:T-ARA yang terdiri terdiri dari lagu utama Tiki Taka dan All Kill. Album baru ini akan menjadi yang pertama bagi T-ara dalam empat tahun sejak What's my name? yang dirilis 2017.

Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, Hyomin T-ara juga pernah membintangi sejumlah drama Korea, seperti My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, Gye Baek, The Thousandth Man, serta film Gisaeng Ryung dan Jinx!!!.

