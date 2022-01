Dispatch Bagikan Foto Kencan Hyomin T-ara dan Pesepak Bola Hwang Ui Jo di Swiss

TEMPO.CO, Jakarta - Media Korea Selatan Dispatch, melaporkan Hyomin T-ara dan pesepak bola Hwang Ui Jo tengah berkencan, pada Senin, 3 Januari 2022. Dispatch mengunggah foto-foto liburan akhir tahun mereka di Swiss dan mengabarkan kalau keduanya sudah berpacaran selama tiga bulan.

Seperti tradisi setiap awal tahun mengungkap hubungan asmara para selebriti di Korea Selatan, kali ini Dispatch mendapatkan foto eksklusif Hyomin dan Hwang Ui Jo saat berada di depan sebuah hotel terkenal di pusat kota Basel. Mereka terlihat membawa koper. Diketahui mereka melakukan tur di sekitar salah satu puncak dari pegunungan Alpen Bernese, Jungfrau dan Basel. Hwang Ui Jo bahkan sempat mengunggah beberapa foto pemandangan Swiss di Instagram pribadinya.

Hwang Ui Jo merupakan striker nasional yang pernah menjadi top skor di Asian Games 2018. Ia berhasil mencetak sembilan gol dalam tujuh pertandingan dan memenangkan medali emas untuk Korea Selatan. Saat ini, Hwang Ui Jo bermain di liga 1 Prancis sebagai striker klub sepak bola Bordeaux.

Perjalanan liburan mereka ke Swiss dilakukan selama Hwang Ui Jo beristirahat dari kegiatannya di liga Prancis yaitu pekan terakhir bulan Desember 2021. Pada pertengahan Oktober, Hwang Ui Jo mengalami cedera pada bagian kakinya saat melawan Nantes. Di saat yang hampir bersamaan, Hyomin tengah mempromosikan perilisan album baru album Re:T-ara. Menurut laporan Dispatch, keduanya saling menghibur selama masa-masa sulit dan mulai berkencan pada November 2021.

Seorang kenalan mengungkapkan Hyomin dan Hwang Ui Jo menjalin hubungan secara dewasa. "Hwang Ui Jo dan Hyomin berkencan seperti teman baik. Karena mereka lebih dewasa, mereka menghormati batasan dan bisnis satu sama lain," kata kenalan Hyomin dan Hwang Ui Jo.

Pihak Hyomin dan Hwang Ui Jo juga telah mengonfirmasi hubungan tersebut. "Kami berada dalam tahap di mana kami saling mengenal lebih baik dengan perasaan yang baik," kata perwakilan dari Hyomin dan Hwang Ui Jo kepada Dispatch.

Park Sun Young atau Hyomin merupakan salah satu dari empat anggota girl grup T-ara. Pada Juli lalu, T-ara mengumumkan akan comeback setelah empat tahun vakum. Pada November 2021, mereka merilis album Re:T-ARA yang terdiri terdiri dari lagu utama Tiki Taka dan All Kill. Album baru ini akan menjadi yang pertama bagi T-ara dalam empat tahun sejak What's my name? yang dirilis 2017.

Tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, Hyomin T-ara juga pernah membintangi sejumlah drama Korea, seperti My Girlfriend is a Nine-Tailed Fox, Gye Baek, The Thousandth Man, serta film Gisaeng Ryung dan Jinx!!!.

DISPATCH | SOOMPI

