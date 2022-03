Yoon Chan Young Jadi Brand Ambassador Coach, Akui Cocok dengan Gayanya

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Yoon Chan Young terpilih menjadi brand ambassador Coach Korea Selatan pertama. Bintang serial All of Us Are Dead ini dinilai dapat mewujudkan nilai-nilai Coach, memperjuangkan optimisme dan keberanian untuk menjadi diri sendiri yang autentik.

Dalam penampilan perdana, Chan Young memperkenalkan fotonya dalam pakaian siap pakai Coach Denim Signature dan ransel Coach Hitch. Kemitraannya ini juga akan mencakup kampanye iklan untuk leather goods, ready-to-wear dan alas kaki yang dimulai dengan koleksi musim semi 2022.

Yoon Chan Young mengutarakan rasa gembiranya dipilih menjadi brand ambassador Coach. “Saya sangat senang menjadi brand ambassador dari Coach, yang sangat cocok dengan gaya pribadi dan selalu menginspirasi saya” kata Chan Young dalam keterangan resmi yang diterima Tempo pada Sabtu, 5 Maret 2022.

Didirikan pertama kali di New York lebih dari 80 tahun yang lalu, Coach dimulai sebagai merek aksesoris pria yang telah berinovasi dan berkembang sebagai craftsmanship. Coach kini meyakini bahwa hal-hal yang indah dibuat untuk memberikan semangat dalam mengekspresikan diri, terinspirasi oleh visi Direktur Kreatif Coach, Stuart Vevers dalam menata kembali warisan Coach untuk saat ini.

“Saya bangga menjadi bagian dari Coach Family untuk Musim Semi dan bisa berkolaborasi dengan Stuart Vevers untuk ke depannya," kata aktor berusia 20 tahun itu.

Yoon Chan Young memulai kariernya di dunia hiburan Korea Selatan dengan menjadi aktor cilik. Ia pernah membintangi serial When a Man Falls in Love dan Monstar ketika usianya masih 12 tahun. Namanya semakin dikenal setelah membintangi sejumlah drama hit seperti Dr. Romantic, The Bride of Habaek, The King in Love, Still 17, Doctor John, dan yang terbaru All of Us Are Dead di Netflix.

