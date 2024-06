Profil Wi Ha Joon, Aktor Korea yang akan Fan Meeting di Jakarta

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan Wi Ha Joon akan jumpa penggemar atau fan meeting di Jakarta pada 2024. Kabar mengenai fan meeting aktor Squid Game itu diketahui dari unggahan promotor Applewood. Fan meeting Wi Ha Joon bertajuk Wi Ha Jun 2024 Fan Meeting Tour, A Wively Day. "Datang untuk membuat hari Anda luar biasa," keterangan unggahan tersebut, Selasa 25 Juni 2024.

Wi Ha Joon akan mulai tu di Seoul, Korea Selatan pada 17 Agustus 2024. Setelah itu berlanjut di Tokyo pada 25 Agustus dan Osaka pada 27 Agustus 2024. Wi Ha Joon melanjutkan tur fan meeting pada September di tiga kota, Bangkok pada 7 September 2024, Manila, 15 September, dan di Jakarta pada 28 September 2024.

Profil Wi Ha Joon

Dikutip dari KProfiles, Wi Ha Joon aktor Korea Selatan yang lahir di Wando, Jeolla Selatan pada 5 Agustus 1991. Dia kuliah di jurusan teater dan film di Universitas Sungkyul. Wi Ha Joon pindah ke Seoul ketika dia berada di tahun terakhir sekolah menengah, dan telah aktif di industri ini sejak 2012.

Dikutip dari The Edge Magazine, keinginannya untuk masuk industri hiburan berawal ketika ia berada di sekolah menengah. Ia suka tampil di atas panggung dan mendapat tepuk tangan saat mengikuti club dance di sekolahnya tersebut.

Wi Ha Joon mendapat debut akting pada 2014 saat usianya 23 tahun. Dia membintangi webdrama We Don't Talk Anymore. Namanya makin terkenal ketika ia membintangi drama Korea atau drakor Something In the Rain dengan Son Ye Jin dan Jung Hae In.

Aktingnya mendapat pujian dari pengamat drakor dan film Korea. Wi Ha Joon juga memiliki kemampuan mendalami karakter yang diperankan dengan kompleks serta kedalaman emosi.

Pada 2018, ia mendapat tawaran bermain layar lebar genre horor Gonjiam Haunted Asylum. Ia menerima tawaran film dan memerankan karakter Ha Joon. Kariernya makin menanjak ketika ia membintangi film Midnight dan serial Netflix Squid Game pada 2021.

Wi Ha Joon mendapat penghargaan pertama sebagai aktor dari First Brand Award 2023 kategori Rising Star. Setelah rampung dengan proyek dramanya bersama Ji Chang Wook dan Im Se mi dalam serial The Worst of Evil, selanjutnya Wi Ha Joon sibuk dengan proyek terbarunya dengan Jung Ryeo Won untuk drama The Midnight Romance in Hagwon.

YUNIA PRATIWI

