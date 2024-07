Mengenal Para Pemeran Film Hijack 1971

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hijack 1971, film terbaru yang dibintangi oleh Ha Jung Woo akan tayang di bioskop Indonesia pada 17 Juli 2024. Film ini diangkat dari kisah tentang pembajakan pesawat Korean Air F27 pada 1971.

Film ini debut penyutradaraan Kim Sung Han, yang sebelumnya dikenal sebagai asisten sutradara dalam film seperti Asura: The City of Madness (2016) dan 1987: When The Day Comes (2017). Hijack 1971 dibintangi oleh sejumlah aktor ternama Korea Selatan, seperti Ha Jung Woo, Yeo Jin Goo, Sung Dong Il, dan Chae Soo Bin sebagai pemeran utama.

Pemeran Hijack 1971

1. Ha Jung Woo

Dikutip dari Asian Wiki, memiliki nama asli Kim Seong Hun, ia lahir pada 11 Maret 1979. Ayahnya Kim Yong Geon, aktor terkenal, yang telah muncul di banyak film dan serial televisi. Jung Woo memulai debut aktingnya dalam sitkom SBS Honest Living (2002) dan Madeleine (2002). Namun, beberapa tahun kemudian kariernya masih tak terlalu menonjol.

Keadaan mulai berubah pada 2005. Ha Jung Woo menandatangani kontrak dengan agensi bakat Sidus HQ. Ia mengubah namanya menjadi Ha Jung Woo yang sebelumnya Kim Seong Hun. Ia mulai mendapat peran utama pertamanya dalam film indie The Unforgiven (2005).

Peran utama Ha Jung Woo berikutnya film The Chaser (2008). Film ini menjadi hit di box office Korea, meraup lebih dari 5 juta penjualan tiket. Penampilan Jung Woo meningkatkan pamor Ha Jung Woo sebagai aktor.

2. Yeo Jin Goo

Yeo Jin Goo terkenal setelah perannya dalam Haereul poomeun dal (2012). Dikutip dari IMDb, lahir di Seoul pada 13 Agustus 1997. Ia memulai debutnya sebagai aktor cilik di Sad Movie (2005) dan telah menerima banyak penghargaan sejak remaja.

Ia bermain sebagai pemeran utama dalam film Hwayi: A Monster Boy (2013) untuk pertama kalinya. Sejak saat itu ia memainkan berbagai peran dalam drama dan film dengan membangun karier akting. Dalam The Crowned Clown (2019), ia membuktikan kemampuan aktingnya yang luar biasa dengan memainkan dua peran dan sekali lagi menunjukkan bakatnya melalui Beyond Evil (2021).

3. Chae Soo Bin

Chae Soo Bin lahir pada 10 Juli 1994. Dia mendapat pengakuan atas perannya dalam serial televisi Love in the Moonlight (2016), dan bertransisi ke peran utama dengan The Rebel (2017), Strongest Deliveryman (2017), I'm Not a Robot (2017-18), Where Stars Land (2018), dan A Piece of Your Mind (2020).

Setelah menandatangani kontrak manajemen dengan Toin Entertainment, ia melanjutkan debutnya pada 2014 dengan film My Dictator. Ia mulai tampil dalam drama akhir pekan House of Bluebird (2015) dan serial remaja Cheer Up! (2015) yang memenangkan penghargaan Aktris Baru Terbaik di Penghargaan Bintang APAN ke-4 dan Penghargaan Drama KBS ke-29.

4. Sung Dong Il

Dikutip dari My Drama List, Sung Dong Il ia memulai debut aktingnya di teater pada 1991. Ia debut di televisi pada 1998 dengan serial Eun Shil. Setelah bertahun-tahun berperan sebagai pemeran pendukung dalam drama televisi, karier film Dong Il dimulai dengan film komedi romantis 200 Pounds Beauty (2006). Ia terkenal karena perannya dalam serial The Slave Hunters (2010), yang membuatnya memenangkan Penghargaan Aktor Pendukung Terbaik di KBS Drama Awards 2010.

Dong Il mendapat lonjakan popularitas baru pada 2013 ketika ia dan putranya, Joon, membintangi Dad! Where Are We Going?, reality show yang menampilkan lima selebriti pria dan anak-anak mereka dalam misi berkemah.

ADINDA JASMINE PRASETYO

