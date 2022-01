Perjuangan Aktor All of Us Are Dead Jalani Sesi Latihan yang Menguras Tenaga

Para pemain serial All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Para aktor serial All of Us Are Dead menceritakan pengalaman menjalani sesi latihan selama tiga bulan sebelum memulai syuting. Yoon Chan Young, Yoo In Soo, dan Park Solomonmenjadi aktor yang harus menjalani sesi latihan cukup berat karena banyak melakukan adegan aksi dalam serial garapan sutradara Lee JQ ini.

Ketiga laki-laki tersebut melakukan latihan intensif secara terpisah dengan aktor lainnya yang terbagi ke dalam tiga sesi. "Ketika kami melakukan pelatihan seni bela diri, kami memiliki sesi satu jam selama tiga kali, jadi tiga sesi satu jam. Untuk satu jam pertama, itu hanya menguras tenaga, ini benar-benar latihan spartan, satu jam penuh tanpa istirahat," kata Yoon Chan Young dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Januari 2022.

Yoon Chan Young mengaku gemar berolahraga dan biasanya tidak pernah lelah jika bermain sepak bola. Namun sesi latihan di hari pertama tersebut membuatnya sangat kelelahan hingga muntah. Hal serupa juga dirasakan oleh Yoo In Soo. Ia bahkan tidak bisa mengendalikan dirinya sejak awal sesi pertama dilakukan.

"Kami semua sarapan tetapi pelatihan khusus untuk kami bertiga sangat sulit. Di 20 menit pertama, saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya pergi ke kamar mandi dan muntah. Saya keluar dan melihat orang lain yang juga muntah," kata Yoo In Soo.

Berbeda dari sesi pertama yang sangat menguras tenaga, pada sesi kedua dan ketiga mereka fokus untuk latihan teknis. "Sesi kedua dan ketiga lebih banyak tentang teknis. Jadi yang pertama adalah tentang meningkatkan stamina kita. Itu sebabnya itu sangat menguras tenaga," kata Yoon Chan Young.

Berbeda dengan Yoo In Soo dan Yoon Chan Young, Park Solomon justru berusaha untuk mengendalikan diri selama menjalani sesi latihan. Ia memastikan rekan-rekannya dalam keadaan baik saat di lokasi. Namun tiga hari setelah itu, Lomon panggilan akrabnya malah tidak berdaya hingga harus mendapatkan perawatan akupuntur.

"Selama tiga hari setelah itu, saya hanya berbaring di tempat tidur selama tiga hari penuh, dan saya pergi untuk mendapatkan obat herbal dan akupunktur. Saya ingin memberi tahu orang-orang bahwa saya baik-baik saja, tetapi sebenarnya tidak. Saya harus berbaring selama tiga hari. Saya menggoda mereka karena muntah, tetapi saya benar-benar harus menjalani akupunktur untuk menjadi lebih baik," kata Lomon.

Melewati sesi latihan yang berat bersama membuat ketiganya semakin akrab dan saling memberikan semangat. "Karena kami menjalani latihan yang sulit dan keras, ketika kami benar-benar lelah dan lelah di lokasi syuting, kami masih bisa menjaga diri kami bersama," kata Yoo In Soo.

All of Us Are Dead merupakan serial adaptasi dari sebuah webtoon populer berjudul Now at Our School karya Joo Dong Geun. Serial yang akan tayang di Netflix pada Jumat, 28 Januari 2022 ini mengisahkan sekelompok murid SMA yang terperangkap di gedung sekolah dan berupaya menyelamatkan diri dari serangan zombie.

