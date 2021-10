Zahratul Jannah, Selebgram Indonesia Abadikan Momen Chris Martin Ungkap Cinta

TEMPO.CO, Jakarta - Video ungkapan cinta Chris Martin pada Dakota Johnson dibuat oleh Zahratul Jannah. Zahratul dikenal sebagai selebgram Indonesia yang tinggal di London, Inggris. Bersama dengan suaminya Zahratul berkesempatan melihat konser Coldplay, Selasa, 12 Oktober 2021.

Pada saat konser, sebelum menyanyikan lagu barunya My Universe, Chris Martin, vokalis Coldplay, mengatakan, ”Ini tentang My Universe, dia di sini, di atas sana.” Martin mengatakan itu sambil menunjuk ke arah balkon tempat kekasihnya, Dakota Johnson menyaksikan pertunjukannya.

Video yang direkam Zahratul melalui Instagram storynya ini kemudian diunggah kembali oleh akun-akun resmi media online seperti E! News. Zahratul juga memperlihatkan Dakota yang langsung berjoget mengangkat tangannya saat intro lagu dimulai. “Dakota on the balcony,” tulis Zahratul.

Zahratul juga mengunggah keseluruhan konser Coldplay melalui Instagram Storynya. Di dalam konser terbatas itu, Coldplay juga menghadirkan Ed Sheeran sebagai bintang tamu. “Tiba-tiba nongol Ed Sheeran @teddysphotos,” tulisnya.

Chris Martin dan Dakota Johnson. Foto: Instagram Fanbase Chris Martin.

Di akun Instagramnya, Zahratul menulis dirinya sebagai seorang pengusaha. Ia memiliki toko online Mono Indonesia, yang menjual busana muslim. Zahratul juga diangkat menjadi duta dari kosmetik merek Wardah. Saat ini ia berada di London untuk mengikuti suaminya, Bayuningrat Hardjakaprabon yang sedang menempuh pendidikan di sana.

Memanfaatkan waktu tinggal di benua biru, Zahratul sering membagikan konten liburan di beberapa titik wisata terkenal di sana. Seperti saat menikmati hari-hari terakhir musim gugur di Devon, Barat Daya Inggris. “Di Bamford Edge sedang melihat Lady Bower Reservoir. Hari yang indah,” tulisnya, 5 Agustus 2021.

Ketiga anak Zahratul Jannah bersekolah di sana, sudah mulai melakukan pembelajaran tatap muka. Dengan menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia, Zahratul membagikan tentang perasaan anak-anaknya yang kembali masuk sekolah. “Kala mulai kelihatan uneasy dan nervous karena lingkungan sekolahnya totally new. Sebelumnya dia semangat sekali, sekarang agak hesitate to go to school. Tadi malam malah bilang ga mau sekolah disitu, maunya ke sekolah lama,” tulisnya menceritakan kegelisahan putra bungsunya, 6 September 2021.

DEWI RETNO

Baca juga: Coldplay Umumkan Jadwal Rilis My Universe Kolaborasi dengan BTS