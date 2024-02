Jeremy Renner Menghadiri People's Choice Award 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Jeremy Renner menghadiri acara People's Choice Award, pada Ahad, 18 Februari 2024. Lebih dari 13 bulan setelah kecelakaan ski yang mengakibatkannya dalam kondisi kritis, Renner muncul di atas panggung di Barker Hangar di Santa Monica, California.

Siapa Jeremy Renner?

Dikutip dari IMDb, Jeremy Renner lahir di Modesto, California, Amerika Serikat, pada 7 Januari 1971. Minatnya terhadap seni peran muncul sejak usia muda. Renner mulai meniti karier teater sebelum beralih ke film dan televisi.

Pencapaian paling menonjol dalam karier Renner datang pada 2008. Ia membintangi film The Hurt Locker yang disutradarai oleh Kathryn Bigelow. Perannya sebagai prajurit penjinak bom yang berani mendapat pujian luas dari kritikus dan penonton. Penampilannya yang luar biasa mengantarkannya meraih nominasi Academy Award sebagai aktor terbaik.

Dikutip dari Britannica, Renner dikenal karena perannya sebagai Clint Barton, atau yang lebih dikenal sebagai Hawkeye, dalam Marvel Cinematic Universe (MCU). Dia pertama kali muncul sebagai Hawkeye dalam film Thor pada 2011. Ia terus memerankan karakter ini dalam beberapa film MCU termasuk film The Avengers, Avengers: Age of Ultron dan Avengers: Endgame.

Renner juga telah membintangi berbagai film, The Town, Mission: Impossible – Ghost Protocol Arrival, dan Wind River. Renner telah menjajal berbagai genre, dari aksi hingga drama.

Kembalinya Renner di hadapan publik menjadi sorotan yang mengejutkan. “Harus saya katakan, senang bisa kembali,” kata Renner dalam laporan People, Ahad, 18 Februari 2024, kepada hadirin setelah berjalan keluar dan disambut tepuk tangan meriah, dikutip Antara.

Di atas panggung Renner mengatakan tahun ini merupakan perjalanan yang luar biasa dan ia senang kembali menyapa penggemarnya. "Kalian yang terbaik," katanya.

Ia memperkenalkan nominasi Pertunjukan Televisi tahun ini.

Renner mengumumkan, Billie Eilish mengalahkan Adjoa Andoh dari Queen Charlotte: A Bridgerton Story, Ayo Edebiri dari The Bear, Jon Hamm dari The Morning Show , Matt Bomer dari Fellow Travelers , Meryl Streep dari Only Murders in the Building , Steven Yeun dari Beef dan Storm Reid dari The Last of Us, untuk penampilannya di Swarm.

NOVITA ANDRIAN | ANTARA

