Nam Da Reum Wajib Militer di Usia 19 Tahun, Keinginan yang Sempat Tertunda

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Nam Da Reum memutuskan untuk menjalani wajib militer atau wamil di usia 19 tahun. Nam Da Reum akan memulai wajib militer pada Selasa, 8 Februari 2022.

Kabar ini cukup mengejutkan penggemarnya karena Nam Da Reum masih terbilang muda dan belum diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Saat ini, Nam Da Reum berusia 19 tahun menurut perhitungan internasional dan 21 tahun menurut perhitungan Korea.

Nam Da Reum mengumumkan langsung kabar ini kepada penggemarnya, Uniques melalui surat tertulis di Tahun Baru Imlek pada Selasa, 1 Februari 2022. Nam Da Reum mengatakan tengah mempersiapkan diri untuk berangkat wajib militer pekan depan.

"Pada 8 Februari 2022, saya akan mendaftar di militer. Setelah tanggal ditetapkan, saya mulai mempersiapkan diri dengan tenang sambil merasa menyesal bahwa saya tidak dapat memberi tahu Uniques lebih cepat, tetapi saya masih ingin memberi tahu Uniques terlebih dahulu sebelum orang lain, itulah sebabnya saya mengumumkan berita di sini," tulis Nam Da Reum, dikutip dari Soompi.

Nam Da Reum mengatakan bahwa mengikuti wajib militer di usia yang terbilang cukup muda adalah salah satu keinginannya sejak lama. "Sejak saya masih kecil, wajib militer lebih awal adalah salah satu tujuan saya. Meskipun saya tidak bisa pergi pada usia 20 tahun (menurut perhitungan Korea), saya pikir itu melegakan bahwa saya setidaknya bisa pergi pada usia 21 tahun," tulisnya.

Melalui akun Instagram yang dikelola oleh ibunya, Nam Da Reum mengatakan keinginannya wajib militer sempat tertunda satu tahun karena suatu alasan yang tidak dijelaskan. "Aku berencana wajib militer segera setelah aku berusia 20 tahun. Meskipun ditunda selama satu tahun karena alasan lain, aku masih tidak berpikir sepenuhnya siap," tulisnya.

Keputusannya untuk wajib militer ini cukup membuat orang-orang di sekitar Nam Da Reum khawatir. Sejak kecil, Nam Da Reum tidak pernah berpisah lebih dari tiga hari dengan orang tuanya. "Orang-orang di sekitarku lebih khawatir tentang ibuku yang mengantar anaknya wajib militer daripada aku yang akan pergi," tulisnya.

Nam Da Reum akan menjalankan wajib militer selama 18 bulan. Ia berjanji kepada penggemarnya akan kembali menjadi aktor yang lebih dewasa. "Setelah saya kembali, saya akan mencoba menunjukkannya kepada Anda versi perbaikan diri saya sebagai orang dewasa dan sebagai aktor. Tolong jaga kesehatan kalian dengan baik. Saya akan kembali menjadi orang yang lebih dewasa. Terima kasih," tulisnya.

Nam Da Reum telah membintangi puluhan drama Korea sejak usianya tujuh tahun. Nam Da Reum seringkali memerankan versi muda dari tokoh utama. Sejumlah drama Korea ternama yang pernah dibintanginya antara lain, Boys Over Flowers, Pinocchio, While You Were Sleeping, Come and Hug Me, Beautiful World, Start-Up, Private Lives, dan Doom at Your Service.

