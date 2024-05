Bernard Hill Meninggal, Ini 5 Film yang Dibintanginya termasuk Titanic dan The Lord of the Rings

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Inggris Bernard Hill meninggal pada 5 Mei 2024. Ia meninggal dalam usia 79 tahun. Bernard Hill dikenal sebagai Raja Theoden, dalam trilogi The Lord of the Rings. Ia terkenal sejak perannya sebagai kapten kapal dalam film Titanic.

Film Bernard Hill

1. Titanic

Titanic film romansa tahun 1997 yang disutradarai oleh James Cameron. Film Titanic dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Winslet sebagai tokoh utama, didukung dengan aktor lain termasuk Bernard Hill sebagai Kapten Smith.

Cerita film mengikuti perjalanan kapal RMS Titanic melalui sudut pandang karakter fiksi, Jack Dawson, seorang seniman dan Rose DeWitt Bukater, remaja bangsawan yang dijodohkan dengan pria kaya yang kasar. Rose dan Jack bertemu dan jatuh cinta di kapal sebelum tragedi kapal tenggelam terjadi. Bernard Hill berperan sebagai kapten.

2. The Lord Of The Rings

The Lord of the Rings film yang terdiri atas tiga volume: The Fellowship of the Ring, The Two Towers, dan The Return of the King. Film ini dirilis sejak 2001 hingga 2003 dan diperankan oleh Elijah Wood, Ian McKellen, Liv Tyler, Viggo Mortensen, Sean Astin, Cate Blanchett, John Rhys-Davies, Christopher Lee, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Hugo Weaving, Andy Serkis, Sean Bean, dan Bernard Hill.

3. The Scorpion King

Film The Scorpion King bercerita mengenai suku nomaden terpaksa bersekutu untuk melawan Raja Memnon yang kejam. Mathayus, seorang pembunuh dari suku Akkadia yang hampir punah diberi misi untuk membunuh penyihir peramal Raja Memnon, Cassandra.

Namun, dia harus menghadapi pasukan yang kuat. Dengan bantuan sekutu baru, termasuk pejuang bernama Balthazar, Mathayus berusaha untuk membalas dendam dan menyerang benteng yang dijaga ketat oleh Raja Memnon.

Film ini tayang tahun 2002 dan disutradarai oleh Russell Chuck. Dwayne Johnson menjadi pemeran utama di film ini bersama dengan aktor lain seperti Steven Brand, Kelly Hu, Grant Heslov, Michael Clarke Duncan, dan Bernard Hill.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. The Ghost and the Darkness

Berlatar tahun 1898, film The Ghost and the Darkness menceritakan tentang seorang insinyur jembatan dan pemburu berpengalaman yang berusaha menghadapi ancaman dua singa di Tsavo, Kenya, yang mengganggu pekerjaan konstruksi.

Robert Beaumunt marah karena proyeknya molor, sehingga ia meminta bantuan Henry Patterson untuk mengatasi masalah ini. Patterson menerima tugas tersebut dan pergi ke Kenya. Setibanya di sana, dia mengetahui tentang serangan dua singa terhadap para pekerja. Patterson membasmi satu singa, tetapi ketakutan kembali muncul ketika muncul serangan kedua.

Film ini tayang pada 1996 dan disutradarai oleh Stephen Hopkins. Film ini diperankan oleh Michael Douglas, Val Kilmer, John Kani, Brian McCardie, dan Bernard Hill.

5. The Moor

Film ini bercerita tentang Claire yang kehilangan sahabatnya dalam penculikan dan pembunuhan ketika dia masih kecil. Setelah 25 tahun, ayah dari anak laki-laki yang meninggal itu, Bill, ingin mengungkap kebenaran tentang kejadian itu. Bersama dengan paranormal Eleanor, mereka menjelajah ke tegalan berhantu menghadapi sesuatu yang gelap dan jahat.

Film ini tayang pada Agustus 2023. Film ini disutradarai oleh Chris Cronin dan diperankan oleh Sophia La Porta, David Edward-Robertson, Elizabeth Dormer-Phillips, Mark Peachey, Vicki Hackett, dan Bernard Hill.

Pilihan Editor: 112 Tahun Kapal Titanic Karam, Berikut Spesifikasinya dan Penyebab Tenggelam