3 Aktor Drakor Ikuti Wajib Militer, Apa Kata Kim Seon Ho dan Park Seo Joon

TEMPO.CO, Jakarta - Wajib militer atau wamil merupakan program yang diadakan pemerintah Korea Selatan. Program wamil Korea ini mewajibkan warga negara Korea Selatan untuk menjaga negara Korea Selatan dari serangan negara lain. Program ini wajib diikuti oleh laki-laki berusia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun.

Wamil diadakan selama 18 hingga 24 bulan, tergantung ketentuan yang berlaku. Program ini diikuti oleh seluruh laki-laki Korea Selatan tak terkecuali para aktornya. Banyak aktor yang mengikuti wamil ketika sedang meniti karier sebagai aktor maupun sedang dalam puncak karirnya. Namun, terdapat sebagian aktor drama korea atau drakor yang sudah menjalani wamil sebelum mereka terkenal, siapakah mereka?

Park Seo Joon, aktor yang sedang ramai diperbincangkan karena masuk dalam deretan pemain The Marvels. Aktor papan atas ini telah membintangi berbagai drama Korea terkenal seperti What’s Wrong with Secretary Kim, Itaewon Class, She Was Pretty, dan Hwarang.

Pria kelahiran 1988 ini mengikuti wamil di usia 19 tahun pada 2008 serta menyelesaikan wamil di usia 21 tahun pada 2010. Dilansir dari laman soompi.com, Park Seo Joon menyatakan bahwa dia tergolong masih awal untuk mendaftarkan wamil di usia 19 tahun dibandingkan rekan-rekannya yang berkecimpung di dunia hiburan Korea Selatan.

“Saya mendaftarkan diri ketika wamil pada usia yang normal, hanya saja terlalu dini jika dibandingkan orang-orang di bidang hiburan,” kata Park Seo Joon dikutip dari laman soompi.com pada 26 Juli 2017.

Selain Park Seo Joon, terdapat Jung Hae In. Aktor yang menjadi lawan main Jisoo BLACKPINK pada drama Korea bertajuk Snowdrop. Ia juga telah membintangi berbagai drama terkenal seperti Prison Playbook, Something in the Rain, dan While You Were Sleeping. Jung Hae In mengikuti wamil di usia 21 tahun dan berkarier menjadi aktor di usia 26 tahun.

Dilansir dari laman jazminemedia.com, Jung Hae In mengatakan bahwa ia telah mengikuti wamil sejak awal, sehingga ia memiliki waktu untuk merenungkan keinginannya untuk berkarir. “Saya pikir akting adalah apa yang saya ingin lakukan setelah saya meninggalkan tentara,” kata Jung Hae In dikutip dari laman jazminemedia.com pada 19 November 2017.

Kim Seon Ho juga menjadi salah satu aktor yang menjalani wajib militer sebelum menjadi aktor. Aktor Kim Seon Ho terkenal karena lakonnya menjadi Han Ji Pyeong di Drama Korea Start-Up. Ia telah mengikuti wamil sejak umur 19 tahun pada 2008. Ia merasa semenjak mengikuti wamil menjadi pribadi yang lebih dewasa.

JACINDA NUURUN ADDUNYAA

