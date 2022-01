All of Us Are Dead Puncaki Tontonan Netflix di 25 Negara, Ini Kata Sutradaranya

All of Us Are Dead. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Serial All of Us Are Dead memuncaki daftar tontonan di Netflix. Layanan menonton streaming secara premium itu merilis All of Us Are Dead berada di urutan pertama tontonan yang paling banyak ditonton di Netflix di 25 negara di seluruh dunia pada Jumat, 28 Januari 2022.

Hal ini membuat All of Us Are Dead ini menjadi serial Korea keempat yang berada di puncak tangga dunia di Netflix setelah Squid Game, Hellbound, dan Arcane. "Benar-benar tak percaya untuk semua cinta yang telah diterima dari begitu banyak negara di dunia, saya sangat berterima kasih. Ini akan sangat melegakan bagi semua aktor dan kru yang bekerja keras untuk proyek ini selama dua tahun," kata Lee Jae Gyu, sutradara All of Us Are Dead, seperti dikutip dari Soompi, Ahad, 30 Januari 2022.

Lee Jae Gyu sebelumnya membesut serial Damo, Beethoven Virus, dan film Intimate Strangers. Dia bergabung dengan penulis Chun Sung Il, yang menulis produksi seperti Slave Hunters dan The Pirates untuk proyek serial tentang zombie ini.

Setelah dirilis, pemirsa senang serial ini tetap setia pada webtoon asli karya Joo Dong Geun yang disebut sebagai 'novel grafis zombie bergaya Korea' berkat imajinasinya yang liar, kisahnya yang mencekam, dan detailnya yang cermat. Lee Jae Gyu pun mengatakan ia dan Chun Sung Il memang membuatnya seperti karya aslinya.

Tapi, kata Lee Jae Gyu, "Anda mungkin merasa bahwa serial itu berbeda dari aslinya terutama pada karakter pemainnya." Menurut dia, hal ini dilakukan demi menjaga daya tarik asli webtoon bagi para pembacanya tapi juga menghadirkan kegembiraan dan keterhubungan bagi pemirsa yang melihat serial ini untuk pertama kalinya.

Menurut Lee Jae Gyu, titik berat serial All of Us Are Dead adalah tema zombie. "Ada adegan kejam dan kekerasan, tapi kami pikir perlu untuk tetap setia pada genre zombie."

All of Us Are Dead juga terkenal karena para pemerannya yang sebelumnya tidak terlalu dikenal publik. “Saya pikir dengan menghadirkan aktor yang hebat dalam berakting tetapi masih belum diketahui publik akan menambah keterlibatan mereka dalam serial ini,” kata dia. “Jika Anda menonton serial ini, saya yakin Anda akan semakin jatuh cinta dengan karakter dan aktor yang memerankannya. Ini adalah bukti daya tarik yang dimiliki setiap karakter.”

Serial All of Us Are Dead berkisah sekelompok murid SMA terperangkap di sekolah yang menjadi tempat penyebaran wabah zombie. Mereka harus berjuang bersama untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba.

