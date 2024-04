Aktor Chance Perdomo Meninggal, Deretan Film dan Serial yang Dibintangi Dia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Chance Perdomo meninggal pada usia 27 tahun akibat kecelakaan sepeda motor. "Dengan berat hati kami menyampaikan kabar meninggalnya Chance Perdomo akibat kecelakaan sepeda motor," kata perwakilan keluarga dalam pernyataan bersama dikutip Eonline, Minggu, 31 Maret 2024.

Serial dan Film yang Dibintangi Chance Perdomo

1. Gen V

Dikutip dari IMDb, Gen V serial yang tayang di Amazon Prime Video pada 5 Oktober 2023. Serial ini dibintangi oleh Jaz Sinclair sebagai Marie Mereau, Lizze Broadway sebagai Emma Meyer, Chance Perdomo sebagai Andre Anderson. Serial ini menceritakan kisah perguruan tinggi terkemuka untuk pahlawan super bernama Universitas Godolkin.

Para pelajar di sana ingin bergabung dengan tim pahlawan super elite di seluruh Amerika. Di sana, para pahlawan muda dan kompetitif ini menguji kemampuan mereka, bersaing untuk mendapat peringkat teratas sekolah yang sangat didambakan. Ketika rahasia kelam universitas terungkap, para mahasiswa harus memahami akan menjadi pahlawan seperti apa mereka nantinya.

2. Chilling Adventure of Sabrina

Mulanya serial ini dimaksudkan sebagai seri pendamping Riverdale. Namun, pada Desember 2017, proyek tersebut dipindahkan ke Netflix dengan 20 episode. Dalam serial ini, Chance Perdomo berperan sebagai Ambrose Spellman. Pemeran lainnya yang turut tampil dalam serial ini, Kiernan Shipka, Gavin Leatherwood, dan Ross Lynch.

Serial Chilling Adventure of Sabrina ini menceritakan kisah masa depan yang kelam tentang Sabrina Spellman, seorang penyihir yang harus melawan kekuatan jahat yang mengancam dirinya, keluarganya, dan dunia manusia. Sabrina harus mendamaikan sifat gandanya saat menghadapi kekuatan jahat yang mengancam dirinya, keluarganya, dan dunia manusia. Pasukan ini termasuk bibi Hilda dan Zelda.

3. Killed by My Debt

Killed by My Debt adalah film drama yang disutradarai oleh Joseph Bullman dan dirilis pada 2018. Chance Perdomo memainkan peran utama, yaitu Jerome.

Film ini bercerita tentang Jerome yang terlilit utang. Ia mendapat bayaran rendah, kontrak tanpa jam kerja sebagai kurir sepeda motor, tidak mampu membayar dua denda lalu lintas. Utangnya mulai meningkat tidak dapat melihat jalan keluar dia meninggal karena bunuh diri. Kisah Jerome yang didramatisasi ini ditulis berdasarkan wawancara dan rekaman video yang merupakan gambaran yang sulit, namun mendesak mengenai isu-isu seputar pendapatan, perusahaan pinjaman, dan bunuh diri.

4. After

Dikutip dari Screenrant, After merupakan serial yang terdiri dari lima film, yaitu After (2019), After We Collided (2020), After We Fell (2021), After Ever Happy (2022), After Everything (2023). Disutradarai oleh Jenny Gage, pemeran utama dalam serial film ini yaitu Josephine Langford sebagai Tessa Young dan Hero Tiffin sebagai Hardin Scott. Dari kelima film tersebut, Chance berperan dalam tiga di antaranya, yaitu After We Fell, After Everything, dan After Ever Happy.

