Serial Terbaru Netflix, Mengenal Para Pemeran 3 Body Problem

TEMPO.CO, Jakarta - Serial terbaru Netflix, 3 Body Problem telah tayang pada, 21 Maret 2024. Serial 3 Body Problem bergenre fiksi ilmiah atau sci-fi karya kreator Game of Thrones, David Benioff dan D.B. Weiss, bersama Alexander Woo dari True Blood.

Serial ini mengisahkan keputusan perempuan muda asal Cina pada 1960-an yang berdampak besar sampai melintasi ruang dan waktu hingga sekarang. Saat hukum alam terurai di hadapan mereka, kumpulan ilmuwan bekerja sama dengan detektif untuk menghadapi marabahaya yang meruntuhkan peradaban manusia.

Pemeran 3 Body Problem

1. John Bradley

Dikutip dari IMDb, John Bradley lahir di Wythenshawe, Manchester, Inggris, pada 15 September 1988. Ia pernah menempuh pendidikan di Manchester Metropolitan University yang lulus pada 2010 dengan gelar Bachelor of Arts dalam jurusan akting. Saat terjun dalam dunia akting, ia pertama kali mendapatkan peran besar melalui serial fantasi Game of Thrones (2011). Ia juga pernah tampil dalam Shameless (2004).

2.Rosalind Chao

Rosalind lahir di Anaheim, Amerika Serikat, pada 23 September 1957. Sebelum menjadi aktris, ia pertama kali muncul di beberapa iklan dan serial televisi. Setelah itu, ia membintangi beberapa film, seperti The Joy Luck Club (1993), What Dreams May Come (1998), The Laundromat (2019), dan Plus One (2019). Ia juga berkarier dalam dunia teater, seperti The Great Wave (2018).

3. Jess Hong

Dikutip dari The Direct, Jess Hong lahir di Auckland, Selandia Baru tahun 1997. Ia memiliki latar belakang teater. Ia pernah memainkan peran utama sebagai Juliet di Romeo and Juliet. Setelah teater, ia mulai membintangi film berjudul The Brokenwood Mysteries (2014). Ia juga pernah bermain dalam situasi komedi The First Prime-Time Asian Sitcom.

4. Eiza Gonzales

Eiza lahir di Mexico pada 30 Januari 1990. Ia aktris dan penyanyi. Ia mendapat peran besar pertamanya dengan membintangi Lola: Érase una vez (2007). Setelah itu, ia mulai membintangi beberapa film Mexico dan AS, seperti Meksiko True Love (2012), From Dusk Till Dawn: The Series (2014), dan Jem and the Holograms (2015).

5. Benedict Wong

Benedict lahir di Eccles, Inggris, pada 3 Juli 1971. Ia dikenal karena perannya dalam beberapa serial dan film, yaitu Marco Polo (2014-2016) dan Bruce Ng di The Martian (2015). Namanya mendapat popularitas besar setelah memerankan Wong dalam Doctor Strange (2016). Sebelumnya, ia pernah menempuh kursus seni pertunjukan di Salford City College.

6. Jovan Adepo

Pemilik nama lengkap Jovan Valde Olalekan Adepo ini lahir di Oxfordshire, Inggris, pada 6 September 1988. Ia merupakan aktor yang dikenal berkat perannya dalam Fences (2016), Overlord (2018), dan Babylon (2022).

7. Liam Cunningham

Liam lahir di Dublin, Irlandia, pada 2 Juni 1961. Ia mendapat peran pertamanya dalam dunia akting melalui Into the West. Sejak itu, ia terlibat dalam banyak film dan produksi teater.

8. Alex Sharp

Alex lahir di Westminster, Inggris, pada 2 Februari 1989. Ia juga pernah tampil dalam The Trial of the Chicago 7 (2020), To the Bone (2017), dan The Hustle (2019).

