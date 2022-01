Jadi yang Termuda, Park Ji Hu Jalani Syuting All of Us Are Dead Sambil Sekolah

Park Ji Hu dalam konferensi pers serial All of Us Are Dead pada Rabu, 26 Januari 2022. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Korea Selatan, Park Ji Hu menjadi pemain yang termuda dalam serial All of Us Are Dead. Selama menjalani syuting, Park Ji Hu menjadi satu-satunya pemain yang masih duduk di bangku SMA, sama seperti perannya di All of Us Are Dead.

Park Ji Hu bahkan mendapatkan julukan Baby Angel dari para pemain lainnya di lokasi syuting. Setelah pulang sekolah, Park Ji Hu langsung ke lokasi syuting dan berganti seragam yang digunakan karakternya sebagai Nam On Jo, murid SMA di All of Us Are Dead.

"Terkadang, saya mengikuti ujian tengah semester dan kemudian pergi ke lokasi syuting. Saya akan berada di sana dengan seragam sekolah saya yang sebenarnya dan kemudian berganti menjadi seragam sekolah," kata Park Ji Hu dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Januari 2022.

Pengalaman bermain dengan para aktor yang usianya lebih tua, membuat Park Ji Hu senang. Park Ji Hu banyak mendapat masukan dan saran terutama soal pendidikannya. "Semua pemeran sangat baik kepada saya, dan mereka akan memberi saya beberapa saran tentang cara masuk ke perguruan tinggi, dan mereka akan berbicara kepada saya tentang orang dewasa," katanya.

Namun, Park Ji Hu terkadang menggoda para pemain lainnya dengan memanggil mereka paman dan bibi. Lim Jae Hyeok menjadi salah satu pemain yang dipanggil paman oleh Park Ji Hu di lokasi syuting. "Kapanpun waktunya makan, Ji Hu akan selalu datang kepadaku atau Yoo Mi dan berkata, 'Bibi, paman, kamu harus makan. Apakah kamu sudah minum kopi?' dia akan menanyakan hal-hal ini kepadaku," kata Lim Jae Hyeok.

Park Ji Hu memerankan karakter Nam On Jo, murid SMA yang sangat populer karena kepribadiannya yang ceria dan pintar. Nam On Jo merupakan anak dari petugas pemadam kebakaran. Hal tersebut yang membuat Nam On Jo memiliki kelebihan dari teman-temannya, terutama soal keterampilan bertahan hidup yang diajarkan sang ayah.

"Karakter On Jo sangat mirip dengan kepribadian saya sebagai Ji Hu. Jadi jika saya memberi tahu Anda apa yang menarik tentang On Jo, saya akan mengatakan dia adalah anak SMA yang khas dan sedikit canggung," kata Park Ji Hu.

All of Us Are Dead merupakan serial karya sutradara Lee JQ yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul Now at Our School karya Joo Dong Geun. Serial yang akan tayang di Netflix pada Jumat, 28 Januari 2022 ini mengisahkan sekelompok murid SMA yang terperangkap di gedung sekolah dan berupaya menyelamatkan diri dari serangan zombie.

