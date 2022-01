Celine Dion Batalkan Sisa Tur Konser di Amerika Utara karena Kejang Otot

TEMPO.CO, Jakarta - Celine Dion membatalkan sisa jadwal konser Courage World Tour di Kanada, Amerika Utara. Celine Dion mengakhiri konsernya lebih awal karena masalah kesehatannya.

Penyanyi 53 tahun itu mengatakan harus menghabiskan musim semi untuk memulihkan kondisinya dari kejang otot. Ia mengaku kejang ototnya semakin parah sehingga menghambatnya untuk tampil di atas panggung.

"Saya benar-benar berharap bahwa saya akan baik-baik saja sekarang, tetapi saya kira saya hanya harus lebih sabar dan mengikuti regimen yang diresepkan dokter saya," kata Celine Dion dalam sebuah pernyataan, dilansir Variety pada Senin, 17 Januari 2022.

Pelantun lagu My Heart Will Go On ini menjelaskan ada banyak persiapan dan sistem pengaturan yang ada di dalam pertunjukannya, sehingga apapun keputusan yang dibuat akan mempengaruhi rencana dua bulan ke depan.

"Saya akan sangat senang untuk kembali sehat sepenuhnya, serta kita semua dapat melewati pandemi ini dan saya tidak sabar untuk kembali manggung lagi," katanya.

Rangkaian konser Courage World Tour di Amerika Utara yang masih tersisa adalah tanggal 9 Maret dan 22 April 2022. Celine Dion telah melakukan 52 pertunjukan di seluruh Amerika Utara untuk tur tersebut yang dimulai sebelum pandemi Covid-19.

Hingga saat ini, rangkaian pertunjukan Courage World Tour di Eropa masih dijadwalkan. Konser pertama dijadwalkan pada 25 Mei 2022 di Birmingham, Inggris.

Ini bukan kali pertama bagi Celine Dion menunda atau membatalkan kegiatannya karena masalah kesehatan. Sebelumnya, Celine Dion menunda residensinya di Las Vegas juga karena kejang otot yang mengganggu kemampuannya untuk tampil dan berlatih. Residensi awalnya ditetapkan untuk November 2021 dengan tambahan 2022 pada Januari dan Februari.

