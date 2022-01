Penyebab Grammy Awards ke 64 Tahun Ini Ditunda

TEMPO.CO, Los Angeles -Ajang penghargaan musik bergengsi Grammy Awards tahunan ke-64 resmi mundur dari jadwal semula. Acara ini ditunda akiLosbat lonjakan kasus Covid-19 yang dipicu oleh varian virus Omicron di Los Angeles.

Crypto.com Arena yang dijadwalkan menjadi tempat berlangsungnya The Grammy Awards menjadi salah satu kota yang mengalami lonjakan besar kasus Covid-19.

Kini di Los Angeles, Amerika Serikat terdapat 21.790 kasus Covid-19 baru pada hari Selasa, 4 Januari 2022 waktu setempat. Jumlah ini naik 24 persen dari pekan sebelumnya.

Mengutip dari laman Forbes, Recording Academy mengatakan acara yang seharusnya berlangsung pada 31 Januari ini mengandung terlalu banyak risiko karena ketidakpastian varian Omicron.

Hingga hari ini, 6 Januari 2022, pihak Recording Academy belum merilis tanggal baru untuk acara penghargaan bergengsi tersebut.

Tahun lalu, acara penghargaan The Grammy Award juga ditunda akibat lonjakan Covid-19 di Los Angeles. Perhelatan ini ditunda hingga 14 Maret 2021 yang sebelumnya dijadwalkan pada 31 Januari 2021.

Saat perayaannya pun acara ini dipindahkan dari Staples Center ke Los Angeles Convention Center terdekat untuk mengurangi keramaian.

Perlu diketahui, The Grammy Awards merupakan sebuah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh National Academy of Recording Arts and Sciences di Amerika Serikat untuk mengakui prestasi dalam industri musik.

WINDA OKTAVIA



