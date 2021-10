HUT 70 Tahun Sting, Musisi Inggris Peraih 17 Grammy Award

TEMPO.CO, Jakarta - Sting atau Gordon Matthew Thomas Sumner adalah seorang musisi dan aktor asal Inggris. 2 Oktober 1951 adalah hari ulang tahunnya. Ia salah satu anggota band Police dari 1977 hingga 1984. Dia merupakan penulis lagu, penyanyi, dan basis saat masih berada di band. Semenjak tahun 1985, dia memulai karir solonya.

Selama berkarir, Sting telah menerima 17 penghargaan Grammy. Bersama dengan band the Police, Sting menjadi salah satu musisi terlaris. Dikutip dari laman UMusic, baik karirnya bersama Police maupun solo, ia telah menjual sebanyak 100 juta rekaman.

Sting lahir di Wallsend, Northumberland, Inggris. Ia merupakan anak tertua dari pasangan suami istri Audrey Cowell dan Ernest Matthew Sumner. Dia bertumbuh di dekat galangan kapal, membantu ayahnya mengantar susu di sekitar Wallsend. Saat berumur 10 tahun, Sting terobsesi dengan sebuah gitar Spanyol yang ditinggalkan seorang teman ayahnya yang bermigrasi.

Sting masuk sekolah St Cuthbert's Grammar School di Newcastle. Dia sering pergi ke kelab malam seperti Club A'Gogo yang mempengaruhi rasa sukanya terhadap musik. Setelah menyelesaikan sekolahnya, ia masuk ke University of Warwick, tetapi ia keluar setelah satu semester. Setelah itu, ia bekerja sebagai kondektur bus, petugas pajak, dan buruh bangunan, ia melanjutkan pendidikannya Northern Counties College of Education dan lulus sebagai guru.

Dia mendapatkan julukan "Sting" karena kebiasaannya mengenakan jumper hitam dan kuning dengan garis-garis melingkar dengan Phoenix Jazzmen, membuatnya terlihat seperti lebah.

Sting menjadi seorang aktivis kemanusiaan pada September 1981 ketika Martin Lewis mengajaknya ke pertemuan Amnesty International. Keikutsertaannya dengan Amnesty terus berlanjut di sekitar tahun 1980-an dan ikut berpartisipasi dalam konser kemanusiaan yang digelar Amnesty. Salah satu lagunya, "Driven to Tears", bercerita tentang ketertarikannya terhadap masalah sosial dan politik terutama mengenai kelaparan di dunia.

Sting menikahi seorang artis bernama Frances Tomelty pada 1 Mei 1976 sebelum bercerai pada 1984. Dari pernikahan itu lahir putra putrinya, Joseph dan Fuchsia Katherine. Setelah itu, ia menikahi Trudie Styler. Dari pernikahan ini, ia memiliki empat anak, Brigette Michael, Eliot Paulina, dan Giacomo Luke.

Sting telah meluncurkan beberapa album fenomenal, antara lain The Dream of the Blue Turtles, ...Nothing Like the Sun, The Soul Cages, dan album terakhir yang ia rilis berjudul The Bridge. Film yang pernah ia perankan antara lain Quadrophenia (1979), Dune (1984), The Bride (1985), The Adventures of Baron Munchausen (1988), dan Saturday Night Live (1991).

DINA OKTAFERIA

