45 Tahun Adam Levine, Tangga Kesuksesan Pentolan Band Maroon 5

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 18 Maret 1979 atau 45 tahun lalu jadi hari kelahiran Adam Levine di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Sejak kecil, bakat musiknya sudah terlihat, dan ia mulai belajar gitar pada usia 10 tahun.

Dua tahun kemudian Adam Levine membentuk band pertamanya, Kara's Flowers, bersama teman-teman masa kecilnya. Adam Levine tumbuh menjadi sosok yang menonjol dalam industri musik dengan suara khas dan bakatnya yang luar biasa dalam menciptakan lagu-lagu yang mendalam dan populer.

Pada 1997, Kara's Flowers berganti nama menjadi Maroon 5, dan dengan Levine sebagai vokalis utama, band ini mulai meraih kesuksesan. Album debut mereka, Songs About Jane, yang dirilis pada tahun 2002, menjadi sensasi global dan menghasilkan hits seperti Harder to Breathe, She Will Be Loved, dan This Love.

Sejak saat itu, Maroon 5 telah menjadi salah satu band pop rock paling sukses di dunia. Mereka telah merilis 7 album studio, yang semuanya telah mencapai puncak tangga lagu Billboard 200. Band ini telah memenangkan banyak penghargaan bergengsi, termasuk 3 Grammy Awards dan 9 American Music Awards.

Levine sendiri telah menjadi ikon musik dan fashion. Dia dikenal dengan suaranya yang khas, karismanya di atas panggung, dan gayanya yang modis. Dia telah menjadi model untuk beberapa merek ternama seperti Hugo Boss dan Kmart.

Keberhasilan mereka tidak berhenti di situ. Maroon 5 terus menghasilkan hits yang mendominasi tangga lagu dunia dengan lagu-lagu seperti Moves Like Jagger, Sugar, Girls Like You, dan Memories. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan bakat musik Adam Levine dan bandnya tetapi juga kemampuan mereka untuk terus berkembang dan memikat audiens dari berbagai kalangan.

Selain kesuksesan bersama Maroon 5, Adam Levine juga menjelajahi karier solonya dengan merilis lagu-lagu solo yang mendapat sambutan baik, seperti Lost Stars dari soundtrack film Begin Again. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa bakat vokal Levine tidak hanya terbatas pada kolaborasinya dengan band, tetapi juga mampu bersinar secara individu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menjadi bintang musik yang disegani, Adam Levine juga dikenal sebagai salah satu juri dalam acara kompetisi menyanyi populer The Voice di Amerika Serikat. Peran ini memberinya kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman musiknya dengan para kontestan, serta memberikan dorongan dan inspirasi bagi generasi baru talenta musik.

Di luar karier musiknya, Adam Levine juga terlibat dalam berbagai kegiatan amal dan upaya filantropis. Keberhasilannya dalam industri musik dipadukan dengan dedikasinya untuk membantu mereka yang membutuhkan, menegaskan bahwa dia adalah sosok yang tidak hanya memiliki bakat yang besar tetapi juga hati yang mulia.

Hari ini, ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-45, Adam Levine tetap menjadi salah satu ikon dalam dunia musik internasional. Bakatnya yang luar biasa, kontribusinya dalam membawa musik yang berarti bagi jutaan pendengar, serta kepribadiannya yang penuh inspirasi menjadikannya salah satu sosok yang sangat dihormati dan dicintai.

Dengan setiap catatan yang dinyanyikannya, Adam Levine terus memukau dan menghibur jutaan penggemar di seluruh dunia. Kelahirannya pada tanggal 18 Maret 1979 tidak hanya menandai awal dari perjalanan musiknya yang gemilang.

MICHELLE GABRIELA I PUSPITA AMANDA SARI

Pilihan Editor: Cara Adam Levine Membesarkan Maroon 5 Sambil 16 Tahun Jadi Coach Acara the Voice