Omar Daniel Belajar Nyanyi dan Main Alat Musik Demi Serial Write Me A Love Song

Penampilan Omar Daniel dan Dinda Kirana dalam serial Viu Original Write Me A Love Song. Foto: Viu.

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Omar Daniel harus belajar menyanyi dan bermain alat musik demi perannya di serial original dari Viu, Write Me A Love Song. Omar berperan sebagai Aldo yang merupakan seorang penyanyi dan pandai memainkan alat musik.

"Di sini saya ditantang untuk bisa jadi seorang penyanyi, bermain dengan alat musik. Jadi, ini tantangan baru buat saya," kata Omar dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Rabu, 1 November 2021.

Belajar menyanyi dan bermain alat musik menjadi tantangan utama yang dihadapi Omar saat memerankan Aldo. Ia harus belajar bermain piano dan gitar. Butuh waktu dua hingga tiga pekan bagi Omar untuk mempelajari teknik menyanyi dan bermain alat musik. Ia juga mengungkapkan bahwa ada sekitar enam hingga tujuh lagu yang dipelajarinya untuk serial ini.

“Menyanyi menyenangkan tapi sangat menantang. Kalau belum bisa menguasai, saya tidak akan coba-coba,” kata Omar. Meski demikian, Omar mengaku senang mendapatkan pengalaman ini karena ia suka mencoba hal baru, meski bernyanyi bukan bidang yang dikuasainya dengan baik.

Omar harus tampil secara langsung, saat ada scene yang mengharuskannya manggung. Hal ini membuatnya gugup sekaligus excited. Walupun begitu, Omar mengaku tidak menemukan kesulitan berarti untuk mendalami sifat Aldo, karena ia mendapat bantuan dari sutradara dan belajar dari orang-orang di sekitarnya.

Serial Write Me A Love Song menawarkan konsep segar, menceritakan seorang musisi idealis yang terobsesi menciptakan lagu cinta, namun ia sebenarnya tak pernah jatuh cinta. Dibintangi Bio One, Marsha Aruan, Dinda Kirana dan Naomi Zaskia, drama ini juga menghadirkan Omar Daniel sebagai musisi muda yang digemari para fans di Youtube.

“Ceritanya out of the box. Relate banget dengan kehidupan kita yang sudah bekerja. Setting, lokasi, wardrobe, menurut saya, semuanya keren,” kata Omar.

Aldo merupakan teman dari Valentino Kun (Bio One) dan Steven (Andri Mashadi). Aldo digambarkan sebagai sosok yang perfeksionis dan kompetitif dalam banyak hal. Sisi perfeksionisnya ini membuat Aldo memiliki standar yang tinggi dalam hidup.

Diperankan oleh Omar Daniel, Aldo juga menampilkan sifat yang agak kejam, tega mengesampingkan rasa belas kasihan demi mencapai tujuan hidup. Sifat ini yang menjadikan Aldo orang yang ambisius dalam urusan pencapaian. Meskipun belum menjadi musisi terkenal, Aldo sudah menganggap dirinya sebagai orang terkenal, karena ia mempunyai rasa percaya diri sangat tinggi.

Baca juga: Dinda Kirana Bicara Soal Karakter Yogurt di Serial Write Me a Love Song

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik Tempo.co Update untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram lebih dulu.