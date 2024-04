Drama Suho EXO dan Nicholas Saputra Tayang di Viu April 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bulan April 2024 bertepatan dengan libur Lebaran. Selama libur Lebaran dapat menikmati beberapa tontonan baru di Viu. Kali ini, tayangan baru didominasi dengan genre misteri dan romansa.

Jangan lupa ajak keluarga untuk nonton bersama tayangan baru di Viu. Sebelum menonton bersama, berikut ini sinopsis tayangan-tayangan baru selama bulan April.

1. Dr. Cheon and the Lost Talisman

Film Korea Selatan ini berkisah tentang pertarungan antara dukun sakti dengan para hantu pengganggu. Bermula dari seorang dukun bernama Dr. Cheon (Gang Dong Won) yang mencari uang dengan berpura-pura jadi pengusir hantu. Padahal

sebenarnya, Dr. Cheon sendiri tidak percaya sama hantu. Namun, karena dia adalah keturunan dukun paling terkenal di desanya, banyak warga yang percaya sama kekuatan exorcism yang dimilikinya.

Dr. Cheon and the Lost Talisman. (dok. Viu)

Suatu hari, Dr. Cheon mendapatkan klien yang misterius meminta bantuan untuk mengusir hantu. Saat mencoba mengusir hantu yang mengganggu klien itu, tiba-tiba ada berbagaian kejadian misterius yang dialami Dr, Cheon. Kira-kira apa penyebabnya dan bagaimana cara Dr. Cheon mengatasinya?

2. Cobweb

Film Cobweb bersetting Korea Selatan di tahun 1970-an dimana di masa itu banyak film yang disensor oleh pemerintah. Seorang sutradara bernama Kim Ki Yeol, diperankan Song Kang Ho, yang sukses debut di dunia perfilman. Namun, dia sering mendapat kritikan pedas setiap kali membuat sebuat karya. Hal inilah yang membuat dia terobsesi untuk membuat film terbarunya yang berjudul Cobweb jadi sempurna.

Cobweb. (dok. Viu)

Akibatnya, meskipun sudah selesai syuting dan editing, Sutradara Kim ingin membuat ending alternative untuk Cobweb. Padahal dia hanya punya waktu yang mepet untuk syuting ulang. Ditambah lagi para pemain merasa keberatan jika harus bekerja kembali. Apakah Sutradara Kim bisa membuat film Cobweb menjadi sempurna?

3. Under The Gun

Under The Gun adalah drama romantis Korea Selatan terbaru yang disutradarai Hong Chung Gi. Berkisah tentang seorang siswa SMA Sunhwa bernama Go Gun, diperankan Zuho, yang punya ayah seorang pejudi professional. Sama seperti ayahnya, Go Gun punyabakat dalam bermain poker. Suatu adik perempuan Go Gun sakit keras dan butuh pengobatan. Tapi, di sisi lain, ayah Go Gun juga sedang bangkrut karena judi.

Under The Gun. (dok. Viu)

Di saat Go Gun dihadapkan pada keputusan sulit untuk menyelamatkan kondisi keluarganya, murid pindahan Cha Se Young, diperankan Jo Soo Min, mendorongnya untuk ikut Liga Poker Korea. Berkat dorongan Cha Se Young ini, Go Gun jadi percaya diri untuk menang di pertandingan poker itu dan mendapatkan uang hadiah buat pengobatan adiknya.

4. Secret Ingredient

Secret Ingredient. (dok. Viu)

Drama Viu Original Secret Ingredient ini cukup fenomenal dan ditunggu karena ada kolaborasi antara aktor dan aktris berbagai negara, yaity Korea Selatan, Indonesia, dan Filipina. Bercerita tentang seorang sosialita elit Korea Selatan bernama Ha Joon, diperankan Lee Sang Heon, yang ingin menemukan cinta lamanya seorang gadis Filipina bernama Maya, diperankan Julia Barretto. Ketika mantan pasangan ini saling bertemu, ternyata keadaannya sudah tidak seperti dulu lagi. Karena sekarang sudah ada Arif, diperankan Nicholas Saputra, seorang chef terkenal Indonesia yang muncul di antara mereka berdua. Penasaran bagaimana kelanjutan cerita cinta segitiga ini?

5. Missing Crown Prince

Berlatar belakang masa Joseon, sang putra mahkota Raja Haejong, Pangeran Yi Geon, diperankan Suho EXO, tiba-tiba menghilang dari kerajaan. Sebenarnya Yi Geon sudah muak dengan konflik di istana sehingga dia ingin menyendiri.

Ternyata saat menyelinap dari istana, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Choi Myung Yoon, diperankan Hong Ye Ji, yang ahli di bidang kedokteran dan seni berkuda. Choi Myung Yoon kemudian menculik putra mahkota karena ingin menjadi istrinya. Selama masa penculikan ini, pasangan yang memiliki latar belakang berbeda ini saling jatuh cinta. Mereka pun saling bekerja sama untuk mengatasi pertarungan politik yang terjadi di kerajaan.

