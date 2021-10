Omar Daniel Pilih Adu Akting dengan Amanda Manopo

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor, Omar Daniel mengaku ingin mencoba adu akting dengan Amanda Manopo. Alasannya ia belum pernah beradu akting dengan Amanda. Keduanya baru pertama kali dipertemukan saat membacakan nominasi di ajang Indonesian Television Awards, 27 September 2021.

Sementara untuk peran, Omar mengaku ingin mencoba karakter bad boy. Selama ini ia memang lebih sering memainkan karakter pria baik-baik yang kalem. “Bad boy, menantang. Kalau good boy itu zona nyaman dan aman,” ujarnya saat menjadi tamu di podcast This and That yang tayang di kanal YouTube, Kuy Entertainment, Selasa 5 Oktober 2021.

Dibandingkan dengan Febby Rastanty, Natasha Wilona, dan Ranty Maria, Omar tetap memilih beradu akting dengan Amanda Manopo. Namun saat diminta memilih berakting dengan Syifa Hadju atau Amanda Manopo, Omar memilih Syifa Hadju. “Syifa Hadju sekarang lagi banyak main film, gue juga lagi belajar banyak di dunia film, jadi kayak yang ingin coba,” ujarnya.

Amanda Manopo dalam balutan gaun malam rancangan Ansoe/Foto: Instagram/Amanda Manopo

Saat membacakan nominasi bersama, netizen ingin melihat Amanda dan Omar dalam satu sinetron. Mereka ramai berkomentar di Instagram Omar yang mengunggah foto-foto bersama Amanda di panggung. “Semoga ada project bareng Manda,” tulis @rida****. “@omardaniel_ ayooo dong main film sama @amandamanopo pasti booming dech,” tulis Aela***. “Pliss dong kepada pak sutradara bikin sinetron atau webseries untuk @omardaniel_ dan @amandamanopo,” tulis @amel***.

Amanda Manopo dan Omar Daniel sama-sama memulai kariernya di sinetron. Amanda dikenal lewat perannya dalam sinetron Mermaid in Love. Sementara Omar dikenal lewat perannya dalam sinetron Orang Ketiga. Meski kebanyakan sinetron mereka tayang di stasiun televisi SCTV, namun keduanya belum pernah mendapatkan proyek bersama.

