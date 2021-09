Daniel Craig Antusias Sambut Penayangan No Time To Die di Bioskop

Pihak studio MGM secara resmi menunda jadwal tayang film James Bond terbaru, No Time to Die dari 10 April 2020 menjadi November 2020 karena penyebaran virus Corona yang masif. No Time To Die merupakan film James Bond ke-25 sekaligus yang terakhir bagi Daniel Craig karena usianya sudah tak lagi sesuai dengan konsep si mata-mata yang 'abadi' di usia 33 tahun. IMDB