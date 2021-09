Hampir Tiga Jam, No Time to Die Jadi Film James Bond dengan Durasi Terpanjang

No Time to Die menjadi film James Bond dengan durasi terpanjang, yaitu 163 menit. Foto: YouTube James Bond 007.

TEMPO.CO, Jakarta - Film terakhir James Bond, No Time to Die, terungkap akan memakan durasi hampir tiga jam atau lebih tepatnya 163 menit. Film ini akan menjadi yang terpanjang dari film-film James Bond yang lain. No Time to Die juga akan menjadi film terakhir Daniel Craig memerankan tokoh James Bond.

“Penantian berakhir. Trailer final internasional untuk #NoTimeToDie. Di bioskop dari 30 September 2021,” cuit akun twitter resmi James Bond pada Selasa, 31 Agustus 2021. Awalnya film James Bond ini direncanakan rilis 2 April 2021 lalu.

Meski demikian film ini rencananya baru akan tayang perdana di Amerika Utara pada 8 Oktober 2021 mendatang. Untuk beberapa pasar seperti Eropa dan Asia, termasuk Hong Kong dan Taiwan, jadwal tayang kemungkin lebih maju yaitu 29 September 2021 dan 1 Oktober 2021.

Tidak hanya itu, film No Time to Die dikabarkan telah lulus sensor untuk dapat diputar di Cina. Menurut media setempat seperti yang dilansir oleh Variety, Jumat 10 September 2021, penjualan tiket di pasar film terbesar dunia ini sudah dimulai. Meskipun jadwal rilis belum didapatkan, namun kabar ini menjadi angin segar bagi industri film Hollywood.

No Time to Die bercerita tentang James Bond yang tidak lagi aktif dan menikmati kehidupan yang tenang di Jamaika. Namun kedamaian itu hanya sesaat ketika teman lamanya Felix Leiter dari CIA muncul meminta bantuan. Bond kemudian memiliki misi untuk menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik dan ternyata jauh lebih berbahaya dari yang diperkirakan. Bond harus berhadapan dengan penjahat misterius yang dipersenjatai dengan teknologi baru berbahaya.

Sementara mengenai waktu putar yang memakan waktu 163 menit atau 2 jam 43 menit mendapat reaksi beragam dari netizen. “Mengapa film James Bond yang baru butuh 2 jam 43 menit. Apakah itu termasuk istirahat minum, apakah mereka menambahkan setiap menit untuk setiap minggu penundaan,” cuit Gavia Baker-Whitelaw. “Itu terlalu panjang. Kamu bisa menyaksikan 4 film James Bon sehari,” cuit akun @ THEChrisKorvela. “James bond bukan film tentang membangun ketegangan. James Bond, merayu, berkencan, tertangkap, keluar dan menyelamatkan dunia. Hal yang sama setiap saat. Tidak perlu tiga jam,” cuit akun @alicelium.

No Time to Die adalah film ke-25 James Bond yang diproduksi oleh Eon Productions. Ini adalah film kelima bagi Daniel Craig memerankan agen MI6. Dengan disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga, film ini juga dibintangi oleh Rami Malek, yang akan menjadi musuh Bond. Bintang lainnya adalah Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw dan Ana de Armas.

DEWI RETNO

