Bioskop di Jakarta Mulai Buka, Ini 5 Rekomendasi Film yang Tayang

TEMPO.CO, Jakarta - Bioskop di Jakarta mulai dibuka kembali hari ini, Kamis, 16 September 2021. Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, kerinduan masyarakat untuk bisa menonton berbagai film yang telah lama dinantikan di bioskop, tak lagi terhalang.

Untuk bisa menonton di bioskop, pengunjung harus mengakses aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan scar QR sebelum masuk. Pengunjung berusia di atas 12 tahun, selalu menggunakan masker, dan jaga jarak. Pengunjung disarankan untuk membeli tiket secara daring melalui aplikasi untuk menghindari kontak langsung.

Setelah beberapa bulan bioskop tutup, tentunya banyak film dari mancanegara yang tertunda penayangannya di Indonesia. Berikut lima rekomendasi film yang tayang di bioskop Tanah Air mulai hari ini:

1. Black Widow

Film dari Marvel Studios ini menceritakan kisah masa lalu salah satu karakter paling ikonik dalam Marvel Cinematic Universe (MCU), Natasha Romanoff alias Black Widow, sebelum ia bergabung dengan Avengers.

Mengambil latar waktu setelah Captain America: Civil War dan sebelum Avengers: Infinity War, film dengan genre spy-thriller ini akan mengungkap kisah Natasha Romanoff alias Black Widow saat ia harus kembali berhadapan dengan masa-masa kelam dalam hidupnya, akibat sebuah konspirasi berbahaya yang berhubungan dengan masa lalunya mulai terungkap.

Selain Scarlett Johansson, Black Widow juga dibintangi sejumlah bintang ternama seperti, Florence Pugh sebagai Yelena Belova, Rachel Weisz sebagai Melina, dan David Harbour sebagai Alexei alias Red Guardian.

2. The Suicide Squad

Film terbaru dari Warner Bros. dan DC Comics ini menceritakan sekelompok narapidana, Harley Quinn, Bloodsport, Peacemaker, dan sekumpulan penjahat brutal dari penjara Belle Reve bergabung dengan Task Force X. Mereka ditugaskan secara rahasia di pulau Corto Maltese yang terpencil dan dipenuhi musuh.

Film berdurasi 132 menit ini melibatkan lebih banyak tokoh dibandingkan dengan film terdahulunya yang dirilis pada 2016. Karakter Harley Quinn masih diperankan oleh Margot Robbie dan Viola Davis sebagai Amanda Waller. Ada pula, Joel Kinnaman (Colonel Rick Flag), Michael Rooker (Savant), Flula Borg (Javelin), David Dastmalchian (Polka Dot Man), Daniela Melchoir (Ratcatcher 2), Idris Elba (Bloodsport), Steve Agee (King Shark), Mayling Ng (Mongal ), Peter Capaldi (Thinker), Alice Braga (Sol Soria), Pete Davidson (Blackguard), Nathan Fillion, Sean Gunn (Weasel), Jai Courtney (Captain Boomerang), dan John Cena (Peacemaker).

3. Fast & Furious 9

Disutradarai Justin Lin dan diproduksi oleh Universal Studio ini akan mengungkap hubungan tokoh Dominic Toretto (Vin Diesel) dengan adiknya, Jakob yang diperankan oleh John Cena. Jakob dikenal sebagai seorang pembunuh yang bekerja sama dengan musuh Dominic Toretto, Cipher.

Karakter Chiper yang dimainkan oleh Charlize Theron diketahui memiliki dendam pribadi kepada Dominic Toretto. Selain Vin Diesel, Fast & Furious 9 dibintangi oleh Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris 'Ludacris' Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, dan Helen Mirren.

Putra Vin Diesel, Vincent Sinclair juga bermain dalam film Fast & Furious 9. Bocah 10 tahun itu akan memerankan tokoh Dominic Toretto saat muda. Vincent Sinclair menjalani syuting film Fast & Furious 9 pada Juni 2019 di Leavesden Studios, Hertfordshire, Inggris.

4. Hard Hit

Film aksi asal Korea Selatan ini dibintangi oleh Ji Chang Wook, Lee Jae In, dan Jo Woo Jin. Film berdurasi 95 menit ini akan mengisahkan tentang pria bernama Sung Gyu (Jo Woo Jin), seorang manajer di sebuah bank. Dalam perjalanan menuju tempat kerja, ia mendapatkan panggilan telepon misterius. Penelepon tersebut mengatakan bahwa Sung Gyu tengah duduk di atas bom, "Ketika anda keluar dari mobil, sebuah bom akan meledak."

Awalnya, Sung Gyu menganggap itu adalah panggilan telepon dari seorang penipu. Namun tidak lama setelah itu, rekannya meninggal di dalam mobil tepat di depan matanya karena ledakan bom. Polisi mengejarnya setelah ia ditetapkan sebagai tersangka utama aksi terorisme. Dalam keputusasaan, Sung Gyu berada di persimpangan jalan karena tidak dapat menutup telepon dari penelepon misterius dan harus menjaga anak-anaknya tetap selamat.

5. Escape from Mogadishu

Masih dari Korea Selatan, film ini disutradarai oleh Ryoo Seung Wan dan dibintangi Kim Yoon Seok, Zo In Sung, Huh Jun Ho, dan Joung Man Sik. Film berdurasi 121 menit ini diangkat dari kisah nyata dengan latar waktu tahun 1991 di Somalia.

Setelah perang dingin akhir tahun 1980, pertempuran diplomatik antara Korea Utara dan Korea Selatan pecah di benua Afrika karena kampanye Korea Selatan untuk bergabung dengan PBB. Beberapa tahun kemudian etelah dibukanya kedutaan Korea Selatan, ibukota Somalia yaitu Mogadishu dilanda perang saudara dan menyebabkan para diplomat Korea Selatan terperangkap.

Kedutaan Korea Utara juga menghadapi situasi serupa. Para diploma dari kedua negara tersebut yang merupakan musuh di dunia luar. Mereka ditembak oleh pasukan pemerintah Somalia dan pemberontak dalam kekacauan perang saudara. Mereka harus memertaruhkan nyawa dan berusaha melarikan diri bersama.



Selain kelima film di atas, sejumlah film lain juga rencananya akan segera menyusul untuk tayang di bioskop. Film-film tersebut antara lain, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Malignant, Snake Eyes, Free Guy, No Time to Die, Jungle Cruise, Space Jam: A New Legacy, Hitman's Wife's Bodyguard, Peter Rabbit 2: The Runaway, Jakarta vs Everybody, The Marksman, The Seventh Day, The Outpost, Gretel & Hansel, Sinkhole, Stillwater, dan Escape Room.

