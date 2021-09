Drakor Tale of the Nine Tailed Lanjut Musim Kedua dan Ketiga, Ganti Pemain?

Drama Korea Tale of the Nine Tailed. Foto: tvN.

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Tale of the Nine Tailed akan kembali melanjutkan cerita ke musim kedua dan ketiga. Kabar ini telah dibenarkan oleh tvN yang memproduksi Tale of the Nine Tailed musim pertama yang tayang akhir tahun lalu.

"Kami saat ini sedang melakukan diskusi tentang musim kedua Tale of the Nine Tailed. Belum ada informasi tentang susunan pemain atau detail siaran yang telah diselesaikan," kata seorang perwakilan dari tvN pada Senin, 27 September 2021, dikutip dari Soompi.

Sejumlah sumber dari industri drama Korea melaporkan kalau pemeran utama perempuan di musim pertama, Jo Bo Ah yang berperan sebagai Nam Ji Ah akan diganti. Musim kedua akan berlatar pada masa pendudukan kolonial Jepang (1910-1945) sedangkan musim ketiga pada Dinasti Joseon.

Meski Jo Bo Ah tidak lagi muncul di dua musim mendatang, Kang Shin Hyo akan tetap menyutradari Tale of the Nine Tailed musim kedua dan ketiga. "Kami berencana untuk 16 episode di musim kedua, dan sutradara musim pertama, Kang Shin Hyo akan bertanggung jawab untuk mengarahkan lagi," kata perwakilan dari tvN.

Tale of the Nine Tailed musim pertama tayang mulai 7 Oktober hingga 3 Desember 2020. Drama yang terdiri dari 16 episode ini dibintangi Lee Dong Wook (Lee Yeon), Jo Bo Ah (Nam Ji Ah), dan Kim Bum (Lee Rang).

Tale of the Nine Tailed merupakan sebuah kisah fantasi modern tentang gumiho laki-laki (mitos rubah berekor sembilan) yang menetap di kota dan seorang direktur produksi yang menyelidiki supranatural. Drama ini berakhir dengan rating puncak sebesar 5,8 persen.

Tale of the Nine Tailed menjadi unik karena biasanya gumiho ditampilkan sebagai seorang perempuan. "Termasuk proses perencanaan, saya membutuhkan waktu sekitar dua tahun tujuh bulan untuk menyelesaikan drama ini. Saya bersyukur bahwa itu menerima banyak cinta sehingga saya bisa melepaskannya dengan hati yang tenang," kata Kang Shin Hyo saat membicarakan Tale of the Nine Tailed musim pertama kepada Star News pada 11 Desember 2021.

