Rekomendasi Drama Korea Berdasarkan Lima Tipe Kisah Cinta

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea yang menghadirkan kisah percintaan mendebarkan hati dan plot yang menarik memang selalu berhasil mencuri perhatian. Tidak sedikit pula drama Korea romantis yang menyimpan pelajaran manis mengenai sebuah hubungan.

Berikut ini adalah rekomendasi drama Korea yang bisa dipilih sesuai dengan preferensi romansa Anda:

1. Kisah cinta yang ringan dan menghibur

Kisah cinta yang menggemaskan di serial Hometown Cha-Cha-Cha pun dapat menjadi pilihan yang tepat untuk membangkitkan semangat kembali. Dibintangi oleh Kim Seon Ho dan Shin Min Ah yang dijuluki dimple couple, serial ini menceritakan benih cinta yang timbul di antara seorang dokter gigi dan seorang pengangguran serba bisa.

Tidak hanya chemistry yang kuat di antara keduanya, sisipan humor dan penggambaran kehidupan kota kecil tepi laut dalam serial ini juga akan membuat Anda betah mengikuti ceritanya. Jangan lewatkan Hometown Cha-Cha-Cha yang tayang setiap Sabtu dan Minggu di Netflix.

2. Kisah cinta yang realistis

Jika Anda mencari sesuatu yang lebih realistis, coba saksikan Sweet & Sour. Film ini memperlihatkan kenyataan mengenai sebuah hubungan, di mana awalnya dapat terasa manis namun bisa saja berubah menjadi pahit setelah sekian lama.

Selain itu, serial Nevertheless yang dibintangi Song Kang dan Han Seo-hee juga sempat menjadi topik hangat berkat penggambaran dinamika hubungan tanpa status yang terasa relatable. Serial ini mengikuti dua orang yang memiliki perbedaan dalam melihat sebuah hubungan, namun tetap memutuskan untuk menjalaninya.

3. Cinta segitiga yang intens

Dalam serial Start-Up, investor pintar Han Ji Pyeong (Kim Seon Ho) sukses membangkitkan kembali second lead syndrome berkat kehadirannya di antara tech genius Nam Do San (Nam Joo Hyuk) dan Seo Dal Mi (Bae Suzy) yang bercita-cita menjadi penerus Steve Jobs versi Korea.

Bumbu cinta segitiga lainnya pun dapat ditemukan di Love Alarm, di mana ada sebuah aplikasi yang dapat mendeteksi rasa suka orang terhadap penggunanya dalam radius sepuluh meter. Aplikasi inilah yang menimbulkan persaingan cinta antara Hwang Sun Oh (Song Kang) dan sahabatnya Lee Hye Young (Jung Ga Ram) dalam memperebutkan hati Kim Jo Jo (Kim So Hyun).

4. Mengatasi perbedaan

Drama Korea yang menghadirkan situasi cinta yang rumit dan merasa membutuhkan dukungan yang positif, salah satunya adalah Something in the Rain, yang menyorot perbedaan usia sebagai tantangan cinta. Yoon Jin A (Son Ye Jin) jatuh cinta dengan adik sahabatnya yang bernama Seo Joon Hee (Jung Hae In). Merasa khawatir dengan usianya yang lebih tua dan menghadapi lingkungan yang mudah menilai, Jin A harus menghadapi berbagai rintangan agar bisa bersatu dengan Joon Hee.

5. Kisah kasih di sekolah

Drama Korea A Love So Beautiful menampilkan kisah cinta pertama seorang remaja perempuan Shin Sol-i (So Joo Yeon) yang menyimpan rasa kepada tetangga sekaligus teman masa kecilnya, Cha Heon (Kim Yo Han). Walaupun cintanya sempat ditolak, Sol U tidak pernah putus asa dan selalu berusaha dekat dengan Cha Heon. Cerita cinta yang tulus dan polos ini akan membuat penonton mengenang masa-masa manis mereka sendiri.

Baca juga: Termasuk Squid Game, 10 Drama Korea Ini Bisa Jadi Pilihan Tontonan Akhir Pekan