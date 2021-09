Han So Hee Terlibat dalam Pertarungan Sengit di Teaser Drama Korea My Name

Han So Hee dalam drama Korea My Name. Foto: Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Penampilan Han So Hee di drama Korea terbaru, My Name semakin membuat penggemarnya penasaran. Dalam teaser My Name yang dirilis kemarin, Senin, 20 September 2021, Han So Hee terlihat menampilkan sejumlah adegan perkelahian dengan kelompok tertentu.

Video berdurasi kurang dari satu menit itu memperlihatkan transformasi karakter Yoon Ji Woo yang diperankan Han So Hee menjadi anggota organisasi kriminal dan menyamar sebagai polisi. Selain berlatih secara fisik, Ji Woo juga diperlihatkan terlibat dalam sejumlah pertarungan sengit. Terdapat pula aksi polisi yang melakukan serangan, perkelahian besar-besaran antara geng, hingga berbagai manuver dalam pertarungan yang mendebarkan.

Karakter Ji Woo itu sangat bertolak belakang dengan berbagai peran yang pernah dimainkan oleh Han So Hee. Sebelum membintangi My Name, Han So Hee dikenal lewat perannya sebagai Yeo Da Gyeong di The World of the Married dan Yu Na Bi di Nevertheless. Di kedua drama tersebut, Han So Hee menampilkan kesan feminin.

Sebelum merilis teaser, Netflix lebih dulu mengunggah sejumlah foto cuplikan drama. Terlihat saat Ji Woo menyaksikan kematian ayahnya tepat di usia ulang tahunnya yang ke-17. Ia kemudian mencari teman lama ayahnya dan bos geng Dongcheon, Moo Jin (Park Hee Soon) untuk bertemu dengan pelakunya.

Ji Woo akhirnya bergabung dengan sebuah geng untuk membalaskan dendamnya. Ia berlatih bela diri setiap hari untuk meningkatkan kemampuannya. Untuk memerankan Ji Woo, Han So Hee memotong pendek rambutnya dan tampil lebih tomboi lengkap dengan jaket kulitnya.

"Saya secara bertahap berubah dengan pergi ke sekolah aksi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat dan saya bersenang-senang syuting karena euforia yang datang setelah menyelesaikan adegan aksi dengan sempurna," kata Han So Hee saat menjelaskan perjuangannya memerankan Ji Woo, dikutip dari Soompi pada Selasa, 21 September 2021.

Setelah bertemu dengan Moo Jin, Ji Woo mengikuti sarannya untuk mengubah namanya menjadi Oh Hye Jin dan menyamar sebagai petugas kepolisian untuk mengungkap rahasia di balik kematian ayahnya. Ji Woo nantinya harus menghadapi kenyataan pahit saat ia mulai menyamar sebagai anggota polisi yang berbeda dari dunia geng.

My Name merupakan serial noir yang bercerita mengenai aksi balas dendam seorang perempuan, Ji Woo demi mencari pembunuh ayahnya. Disutradarai oleh Kim Jin Min yang pernah bekerja sama dengan Netflix untuk serial Extracurricular, My Name dibintangi oleh para aktor ternama Korea seperti, Han So Hee, Park Hee Soon, Ahn Bo Hyun, dan Kim Sang Ho. My Name akan tayang pada 15 Oktober 2021 mendatang di Netflix.

