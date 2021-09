Rekomendasi Empat Anime dengan Jalan Cerita yang Memancing Rasa Penasaran

TEMPO.CO, Jakarta - Anime kini semakin digemari oleh banyak orang karena selalu menyuguhkan cerita yang tidak biasa dan visual yang memukau. Alur cerita yang tak terduga dan penuh aksi mampu memompa adrenalin dan menghanyutkan pecinta anime.

Mulai dari berkunjung ke dunia penuh monster di The Witcher: Nightmare of the Wolf hingga berperang melawan vampir terkuat di Castlevania, berikut ini adalah empat rekomendasi anime dengan jalan cerita yang memancing rasa penasaran yang tayang di Netflix.

1. The Witcher: Nightmare of the Wolf

Serial fantasi populer The Witcher yang dibintangi oleh Henry Cavill akan segera kembali dengan musim keduanya pada akhir tahun ini. Jika Anda penggemar dunia The Witcher, jangan lewatkan film animenya yang berjudul The Witcher: Nightmare of the Wolf. Dalam versi anime ini, kita akan mengikuti kehidupan masa lalu Vesemir yang merupakan mentor untuk Geralt dari Rivia. Sebagai prekuel dari The Witcher, siapa tahu Anda akan bertemu dengan berbagai karakter yang mungkin menjadi kunci di musim keduanya. The Witcher: Nightmare of the Wolf tayang perdana 23 Agustus 2021 di Netflix.

2. The Seven Deadly Sins

The Seven Deadly Sins menceritakan petualangan seorang putri kerajaan dalam mencari sekelompok kesatria hebat yang dapat membantu mengambil alih kembali kerajaannya dari para tiran. Sayangnya, kelompok ini telah menjadi buronan setelah dituduh mengkhianati kerajaan dan para anggotanya pun sedang bersembunyi secara terpisah. Kisah perjalanan sang putri dalam menemukan mereka akan membuat Anda selalu tidak sabar untuk menyaksikan episode selanjutnya. Bisakah ia menyatukan kembali ketujuh anggotanya? Apakah benar mereka sekuat dan sejahat yang dibicarakan orang-orang?

3. Castlevania

Para penggemar monster, vampir, dan sihir seperti The Witcher pasti juga akan terhanyut dalam Castlevania. Serial populer ini mengisahkan seorang vampir kuat bernama Dracula yang bertekad membinasakan umat manusia setelah istrinya dibakar karena dituduh menggunakan ilmu sihir. Demi mencegah rencana Dracula, seorang pemburu monster pun bekerja sama dengan seorang penyihir dan seorang manusia setengah vampir yang merupakan anak kandung Dracula. Dengan karakternya yang beragam, ceritanya yang kaya, dan visualnya yang menakjubkan, Castlevania akan mencuri perhatian dan membuat Anda penasaran untuk mengetahui hasil akhir dari peperangan epik melawan vampir terpintar dan terkuat di dunia.

4. Attack on Titan

Attack on Titan merupakan salah satu anime yang sempat menjadi perbincangan hangat di media sosial. Cerita berawal dari seorang pemuda bernama Eren Yeager yang harus kehilangan segalanya ketika kampung halamannya diserbu oleh sekelompok raksasa Titan yang ingin memusnahkan umat manusia. Eren pun bertekad untuk memerangi para Titan dan membalaskan dendamnya. Tidak hanya pertempuran antara umat manusia dan Titan yang sama-sama berjuang bertahan hidup, Attack on Titan juga menampilkan intrik-intrik politik yang sangat menarik. Memiliki jalan cerita yang sulit ditebak serta berbagai plot twist, jangan heran apabila Anda selalu dibuat penasaran di setiap episodenya.

