Puluhan Tayangan Terbaru Netflix Edisi September 2021, Ada Money Heist Part 5

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menayangkan puluhan serial maupun film terbaru yang akan tayang di bulan September 2021. Berbagai tayangan dengan beragam genre siap menghibur pelanggan Netflix Indonesia, termasuk serial yang meneganggkan dan misterius.



Salah satu serial yang telah lama dinantikan, Money Heist Part 5: Volume 1 akan tayang pada Jumat, 3 September 2021 mendatang. Musim terakhir Money Heist akan berfokus pada grup perampok yang telah terkurung di Bank Spanyol selama lebih dari 100 jam. Walau berhasil menyelamatkan Lisbon, ada momen gelap yang menimpa tim ini setelah harus kehilangan salah satu anggota mereka.



Profesor telah ditangkap oleh Sierra, dan untuk pertama kalinya, tidak memiliki rencana yang dapat membebaskan dirinya. Keadaan pun semakin rumit dengan datangnya musuh yang jauh lebih kuat dari sebelumnya: para tentara. Akhir dari pencurian terbesar dalam sejarah semakin dekat dan apa yang dimulai sebagai perampokan akan segera berubah menjadi sebuah perang.

Serial terbaru Korea, Squid Game akan tayang pada Jumat, 17 September 2021. Serial menegangkan ini mengisahkan tentang sebuah undangan untuk permainan misterius diterima orang-orang yang sedang membutuhkan uang. Demi memenangkan hadiah 45,6 miliar won, sebanyak 456 peserta dari berbagai latar belakang dikumpulkan di sebuah lokasi rahasia dan harus berpartisipasi dalam berbagai permainan.

Seluruh ajangnya merupakan permainan anak-anak tradisional Korea seperti Red Light, Green Light, namun yang kalah akan kehilangan nyawa mereka. Siapa yang akan menjadi pemenangnya, dan apa tujuan dari permainan ini? Temukan jawabannya di Squid Game dan bersiaplah untuk dibuat tegang di setiap episodenya.

Di tanggal yang sama, serial Sex Education: Season 3 juga akan tayang pada 17 September 2021. Di musim ketiga ini cerita akan dimulai dengan tahun baru, di mana Otis (Asa Butterfield) sibuk dengan hubungan tanpa status, Eric (Ncuti Gatwa) dan Adam (Connor Swindells) resmi berpacaran, dan Jean (Gillian Anderson) yang sedang hamil.

Sementara itu, kepala sekolah yang baru, Hope, berusaha mengembalikan reputasi gemilang Moordale, Aimee belajar mengenai feminisme, Jackson mulai tertarik pada seseorang, dan voicemail yang raib masih belum jelas keberadaannya. Bersiaplah untuk para pendukung komitmen, cupcake vulva, dan Madam Groff.

Selain itu ada pula tayangan yang cocok untuk ditonton bersama keluarga, antara lain Kid Cosmic: Season 2, Abominable, dan Ada Twist, Scientist. Untuk tayangan anime, Netflix bulan ini menghadirkan The Promised Neverland: Season 2, Dr. Stone: Season 2, dan Baki Hanma. Tayangan menegangkan lainnya juga bisa menjadi pilihan, ada Annabelle Comes Home, Into the Night: Season 2, Deepwater Horizon, The Stronghold, Midnight Mass, dan The Chestnut Man.



Sedangkan untuk tayangan penuh aksi John Wick: Chapter 3 - Parabellum, Kate, Mad Dog, dan Bangkok Breaking. Untuk tayangan olahraga, Netflix menyajikan dua dokumenter, Untold: Breaking Point dan Schumacher. Rekomendasi tayangan lainnya, Afterlife of the Party, Yesterday, Lucifer: The Final Season, The World's Most Amazing Vacation Rentals: Season 2, The Starling, dan The Last Samurai.

