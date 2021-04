Dispatch Ungkap Seo Ye Ji Penyebab Kim Jung Hyun Kasar terhadap Seohyun

TEMPO.CO, Jakarta - Dispatch mengungkapkan Seo Ye Ji, aktris yang bermain gemilang di drama Korea, It's Okay to Not Be Okay adalah biang keladi atas sikap Kim Jung Hyun tak ramah kepada Seohyun. Media gosip yang kerap bekerja ala paparazzi itu merilis foto tangkap layar percakapan Seo Ye Ji dengan Kim Jung Hyun yang saat itu menjadi kekasihnya, tiga tahun lalu.

Dari percakapan itu, terlihat jelas penyebab Kim Jung Hyun tidak mau ada adegan romantis dengan lawan mainnya, dalam hal ini Seohyun dalam drama Korea, Time. Bahkan, sekadar menghadiri konferensi pers peluncuran drama itu, wajah Kim Jung Hyun terus masam dan menolak dipegang Seohyun hingga membuat anggota SNSD itu tersinggung.

Berikut adalah secuplik percakapan antara Seo Ye Ji dengan kekasihnya saat itu. Untuk memudahkan, SYJ adalah Seo Ye Ji dan Kim Jung Hyun disingkat KJH.

KJH: Cuma kamu yang bisa menyentuh tanganku.

SYJ: Lakukan, ubah naskahnya dengan benar. Jangan ada skinship.

KJH: Tentu saja.

SYJ: Kamu baik-baik saja kan?

KJH: Tentu. Asisten sutradara sudah berusaha dengan keras. Bahkan aku tak melakukan kontak mata dengan para perempuan.

SYJ: Apapun, ubah dengan baik tanpa ada romansa dan bersentuhan.

Beberapa percakapan lainnya memperlihatkan bagaimana berkuasanya Seo Ye Ji terhadap Kim Jung Hyun, yang baru-baru ini dikabarkan berpacaran dengan lawan mainnya di Crash Landing on You, Seo Ji Hye. Ia menyebut dirinyalah yang menyebabkan Kim Jung Hyun bahagia.

Kekusutan persoalan tiga tahun lalu mengemuka saat SBS melaporkan, alasan Kim Jung Hyun bersikap dingin saat membintangi Time bahkan akhirnya memilih mundur padahal baru episode 12. Ia beralasan mengalami gangguan pencernaan dan susah tidur. Beredar rumor, Kim Jung Hyun kaget saat mengetahui drama yang akan dibintangi merupakan drama romansa.

Sikap dingin selama konferensi pers itu berlanjut di lokasi syuting. Ia bahkan disebutkan berusaha mengurangi adegan kontak fisik dengan Seohyun. Hal ini membuat Seohyun terluka dan menangis. Puncaknya, saat ia hengkang dari drama yang belum selesai, penulis naskah dan sutradara terpaksa mengubah skenario menjadi dendam yang dirasakan pemeran utama wanita.

Menanggapi laporan Dispatch ini, agensi Seo Ye Ji, Gold Medalist menyatakan akan menelurusi kebenaran informasi tersebut. "Kami sedang mengatur pernyataan resmi," tulis mereka. Seo Ye Ji sendiri rencananya mau membintangi drama, Island, yang bisa jadi tertunda karena persoalan ini.

