Dispatch Rilis Foto Han So Hee dan Ryu Jun Yeol di Hawaii Setelah Akui Pacaran

TEMPO.CO, Jakarta - Kebersamaan Han So Hee dan Ryu Jun Yeol di Hawaii terungkap dari foto-foto terbaru yang dirilis Dispatch pagi ini, Senin, 18 Maret 2024. Foto-foto itu diambil pada Sabtu, 16 Maret 2024, hari ketika Han So Hee mengakui hubungan asmaranya dengan Ryu Jun Yeol melalui blog pribadinya.

Mereka terlihat berjalan-jalan santai bersama namun tidak melakukan banyak interaksi, menurut laporan media Korea Selatan tersebut. Dalah satu foto memperlihatkan Han So Hee, Ryu Jun Yeol, dan seorang perempuan kenalan mereka sedang duduk di depan sebuah restoran.

Ryu Jun Yeol mengenakan kacamata dan hitam duduk di depan Han So Hee yang sedang sibuk dengan ponselnya. "Han So Hee melihat ponselnya dan mengamati pandangan publik. Ryu Jun Yeol menatap Han So Hee lagi dalam diam," tulis Dispatch. "Singkatnya, itu tidak terlihat menyenangkan sama sekali. Han So Hee berjalan di Hawaii (yang indah itu), hanya melihat ke bawah. Ryu Jun Yeol datang ke Hawaii (yang bagus) hanya dengan hanya melihat kepalanya."

Han So Hee dan Ryu Jun Yeol sedang berjalan-jalan di Hawaii pada Sabtu, 16 Maret 2024. Foto: Dispatch

Dispatch Ungkap Ryu Jun Yeol dan Hyeri Putus pada Juni 2023

Laporan ini juga membahas mengenai waktu putus Ryu Jun Yeol dan Hyeri Girl's Day yang sempat ramai dibahas. Sebelumnya, Han So Hee menyebut kalau Ryu Jun Yeol dan Hyeri sudah putus pada awal 2023 atau beberapa bulan sebelum pacaran dengan Han So Hee. Itu diutarakannya ke publik karena Han So Hee ingin membuktikan kalau dia tidak merebut Ryu Jun Yeol dari Hyeri.

Kali ini, Dispatch memastikan kalau Ryu Jun Yeol dan Hyeri putus sejak Juni 2023. Bukti yang menguatkan adalah Ryu Jun Yeol tidak menghadiri ulang tahun Hyeri di bulan itu. "Awalnya, keduanya tidak memiliki riwayat romantis yang sama. Tapi aku bisa merasakannya (bahkan tanpa mengatakan apa pun). Mereka sering berhubungan... tapi waktu yang dihabiskan untuk melihat ponsel mereka berangsur-angsur berkurang. Tapi Ryu Jun Yeol tidak datang ke pesta ulang tahun Hyeri. Semua orang merasakan ada hal yang aneh," kata Choi, rekan terdekat mereka.

Ryu Jun Yeol dan Hyeri yang telah bersama selama 7 tahun, sepertinya mereka tidak bisa mengucapkan kata 'putus' begitu saja. Selama musim panas dan gugur pada September 2023, diketahui keduanya sudah hampir tidak berkomunikasi lagi. Pada awal November keduanya memutuskan untuk benar-benar putus dan informasi itu disampaikan oleh agensi kepada publik.



Pertemuan Ryu Jun Yeol dan Han So Hee Pertama Kali

Tidak lama setelah itu, Ryu Jun Yeol bertemu Han So Hee untuk pertama kalinya di pameran foto tunggalnya pada 15 November 2023. Orang yang membawa Han So Hee ke pameran foto adalah fotografer Park Ye Eun. Dia berteman dekat dengan Han So Hee dan mengenal Ryu Jun Yeol dengan baik.

Ini sejalan dengan cerita Han So Hee mengenai awal pertemuannya dengan Ryu Jun Yeol. "Memang benar kami bertemu melalui pameran, tapi aku pergi ke sana melalui seorang teman yang merupakan seorang fotografer dengan tujuan melihat pameran tersebut, dan karena aku mendengar berita bahwa kami mungkin akan mengerjakan sebuah proyek bersama, aku akhirnya menyapa," tulis Han So Hee di blog pada Sabtu, 16 Maret 2024.

Beberapa hari sebelum Dispatch merilis informasi ini, Han So Hee dan Ryu Jun Yeol menjadi sasaran netizen yang kesal sekaligus kasihan kepada Hyeri. Han So Hee terus menerima berbagai kritik di kolom komentar blog dan media sosialnya. Kemarin, Han So Hee sempat mem-private akun Instagramnya, namun pagi ini sudah dibuka kembali.

