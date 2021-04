Crash Landing on You Trending Kembali, Disebut Jadi Tempat Biro Jodoh

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Crash Landing on You yang sudah tayang dua tahun lalu, mendadak viral kembali. Cuitan pengguna Twitter dengan kata kunci CLOY, singkatan dari nama drama Korea itu meramaikan linimasa media sosial tersebut dan menjadi trending topic Twitter Indonesia.

Hal ini sebagai reaksi atas kabar yang dilansir Dispatch, media hiburan di Korea Selatan yang mengunggah foto eksklusif bahwa pemeran pendukung utama di Crash Landing on You, yakni Kim Jung Hyun dan Seo Ji Hye sudah berkencan setahun lamanya. "Perhentian terakhir cinta. Seo Ji Hye dan Kim Jung Hyun, berkencan rahasia selama setahun," demikian keterangan foto-foto unggahan Dispatch di akun Instagramnya, Kamis, 8 April 2021.

Unggahan ini langsung diramaikan netizen yang menggemari drama Korea itu. Di Crash Landing on You, bukan hanya Seo Ji Hye dan Kim Jung Hyun yang taerlibat cinta lokasi. Dua pemeran utama drama ini, yakni Hyun Bin dan Son Ye Jin, keduanya sama-sama bintang papan atas Korea Selatan, kini menjadi sepasang kekasih dan dikabarkan segera berlabuh di pelaminan.

Baca juga: Hyun Bin dan Son Ye Jin Berkencan, Penggemar Bahagia

Poster drama Korea Crash Landing on You (Soompi/TVN)

Di Twitter, bersatunya dua pemeran pendukung utama ini ramai dibahas. Netizen menyebut Crash Landing on You tak ubahnya drama yang menautkan cinta para bintang.

"CLOY = Crash Landing on You (emotikan salah). CLOY = Cinlok Landing on You (emotikon benar) Ajang cari jodoh berkedok drama. Enak banget yah kerja sambil pacaran," cuit @Mo0nRya, sambil mengunggah foto pasangan Hyun Bin - Son Ye Jin, dan Seo Ji Hye - Kim Jung Hyun saat mereka terpergok Dispatch tengah berkencan.

"CLOY jadi tempat biro jodoh apa gimana sih? Drakorid baru pertama kali lihat empat leads drama jadi incaran gini. Aku perlu CLOY reunnian bareng," cuit @drakorid. "CLOY dah kayak biro jodoh ya bund," tulis @K_Dramaindo.

Drama Crash Landing on You mengisahkan cinta Yoon Se Ri, putri chaebol atau konglomerat Korea Selatan, yang diperankan oleh Son Ye Jin dengan Ri Jung Hyuk atau Kapten Ri, tentara Korea Utara. Kisah cinta terlarang ini menjadi drama paling populer pada 2019.