Seo Ye Ji Buka Akun Instagram, Penggemar Tidak Sabar Melihat Aktingnya Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Seo Ye Ji mengejutkan penggemarnya dengan membuka akun Instagram pribadi, pada 26 April 2024. Ini menandakan pertama kalinya dia tampil di depan publik setelah hampir dua tahun.

Aktris drama It's Okay Not To Be Okay itu juga meyakinkan penggemarnya akan keaslian akun tersebut. "Aku membuat akun Instagram untuk Yeyes (nama fandom) kesayangaku. Ayo sering bertemu di Instagram," tulisnya di fan cafe.

Unggaha pertaman Seo Ye Ji

Ada tiga foto yang dibagikan Seo Ye Ji dalam akun Instagram yang diberi nama @yeyeji_seo. Foto pertama dia memeluk stylist-nya, Lee Jeong Joo, sambil tersenyum lebar. Tanpa keterangan apa pun dia hanya menyematkan emoticon tertawa lebar.

Sedangkan dua foto berikutnya, foto dirinya sendiri dengan ekspresi cerah dan bahagia. Dalam ketiga foto tersebut, dia terlihat bergaya kasual mengenakan kemeja oversized motif salur dan celana baggy jeans. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, riasan wajahnya pun nampak natural.

Reaksi netizen dengan akun Instagram baru

Sampai tulisan ini diturunkan akun Seo Ye Ji sudah memiliki pengikut sebanyak lebih dari 273 ribu pengguna Instagram. Penggemarnya pun membanjiri kolom komentar unggahannya.

Beberapa di antaranya berterima kasih Seo Ye Ji membuka akun Instagram pribadi. "Jika ini benar-benar akunmu, terima kasih sudah kembali, tidak sabar melihat aktingmu lagi," tulis akun @2nd.p****.

"Saya tahu pasti sulit untuk membuka akun Instagram, tetapi terima kasih telah melakukannya. Anda tidak perlu melakukannya, tetapi terima kasih banyak telah melakukannya. Kamu yang terbaik," tulis akun @anor****.

"Tidak ada kata-kata yang bisa menggambarkan kegembiraan dan kebahagiaan yang saya rasakan melihat Anda kembali di IG!!!" tulis akun @hyun*****.

Penggemar lainnya memanfaatkan akun Instagram ini untuk memberikan dukungan tulus kepada Seo Ye Ji. "Senang rasanya melihat Anda kembali menjadi pusat perhatian! Saya menantikan untuk menyaksikan bakat luar biasa Anda sekali lagi!" tulis akun @ali_j****.

Kontroversi Seo Ye JI

Seo Ye Ji sempat absen dari dunia hiburan selama lebih dari setahun. Wanita berusia 34 tahun itu menyita perhatian publik setelah dituduh melakukan gaslighting terhadap pacarnya saat itu, aktor Kim Jung Hyun.

Dia juga dituduh melakukan intimidasi, penyalahgunaan kekuasaan terhadap staf, dan memalsukan latar belakang akademisnya. Meski Seo Ye Ji membantah klaim tersebut, publik tetap sajamenyerangnya.

Tahun 2022 dia membintangi drama tvN berjudul Eve. Dramanya juga memicu kontroversi meski menuai kesuksesan. Lalu pada November 2023, dia meninggalkan agensinya. Gold Medalist. Hingga kini, dia belum bergabung dengan agensi mana pun. Akun Instagram baru ini, memberikan sinyal dia bersiap menyambut babak baru dalam karirnya.

