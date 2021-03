Ini Rekomendasi Film yang Tayang April Nanti di Netflix

Film Story of Kale: When Someone's In Love. (foto: dokumen Wave of Cinema)

TEMPO.CO, Jakarta - Pelanggan Netflix Indonesia dapat menikmati berbagai tayangan terbaru, bulan depan. Salah satunya, fim Tersanjung the Movie, yang diadaptasi dari sinetron dengan judul sama pada era 90an.

Tersanjung the Movie

Tersanjung the Movie. dok. Netflix

Film besutan sutradara Hanung Bramantyo ini mengisahkan tentang Yura (Clara

Bernadeth) yang dibesarkan dalam sebuah keluarga kacau, tapi kini harus

menghadapi masalah pribadi dan krisis keuangan. Yura juga terjebak dalam cinta segitiga dengan dua teman dekatnya.

Tersanjung the Movie dibintang para bintang muda seperti Clara Bernadeth, Giorgino Abraham, dan Kevin Ardilova, serta wajah-wajah familiar dari serial aslinya seperti Ari Wibowo dan Feby Febiola. Film ini akan tayang mulai 1 April di Netflix.

Thunder Force

Thunder Force. dok. Netflix

Film komedi ini diproduksi dan dibintangi oleh Melissa McCarthy yang akan tayang mulai 9 April mendatang. Ketika seseorang menciptakan sebuah formula yang dapat memberi kekuatan super pada manusia biasa, dua sahabat masa kecil, Lydia (Melissa McCarthy) dan Emily Stanton (Octavia Spencer), bersatu kembali sebagai duo pahlawan super untuk memberantas kejahatan.

Shadow and Bone

Shadow and Bone. dok. Netflix

Setelah bernostalgia dan tertawa terbahak-bahak, bersiaplah untuk memasuki dunia

penuh fantasi dalam serial Shadow and Bone mulai 23 April 2021. Shadow and Bone diadaptasi dari buku novel Grishaverse terlaris karya Leigh Bardugo.

Serial ini menceritakan tentang seorang pembuat peta yatim piatu bernama Alina Starkov (Jessie Mei Li) yang tanpa sengaja melepaskan kekuatan luar biasa. Alina diyakini dapat mengubah nasib dunianya yang dilanda perang sehingga ada kekuatan gelap pun berkonspirasi melawan Alina.

Story of Kale: When Someone’s in Love

Story of Kale. dok. Netflix

Penggemar Kale di Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini bisa menyaksikan kisahnya mengapa dia enggan terlibat hubungan cinta yang berkomitmen. Film yang dibintangi oleh Ardhito Pramono, Aurelie Moeremans, dan Arya Saloka ini mengisahkan Dinda yang diselamatkan Kale dari hubungannya yang tidak sehat dengan Argo. Dinda dan Kale pun menjalin hubungan yang awalnya indah, namun segera berubah menjadi mimpi buruk. Film ini mulai tayang pada 8 April 2021.

Masih banyak tayangan menarik lainnya yang akan hadir di Netflix pada April mendatang. Beberapa film itu di antaranya, Night in Paradise, The Mitchells vs. The Machines, The Way of the Househusband, dan Love and Monsters.