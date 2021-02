Segera Tayang, Ini Daftar Sembilan Serial Korea Terbaru Netflix

Cuplikan serial So Not Worth It. (Dok. Netflix).

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix semakin menghadirkan beragam tayangan hiburan untuk para pelanggannya, termasuk serial Korea. Dalam acara See What’s Next: Korea yang digelar secara virtual pada Kamis, 25 Februari 2021, Netflix mengumumkan sejumlah serial Korea terbaru yang akan segera tayang, berikut daftar lengkapnya.

1. So Not Worth It

Mengangkat cerita petualangan masa muda para siswa yang memiliki latar belakang budaya berbeda-beda di sebuah asrama perguruan tinggi. Dibuat oleh Kwon Ik-joon, serial ini turut dibintangi oleh Park Se-wan, Shin Hyeon-seung, Choi Young-jae dari grup K-pop GOT7, Minnie dari grup wanita K-pop (G) I-DLE, dan Han Hyun-min.

2. My Name

Serial ini mengikuti perjalanan putri seorang mafia bernama Ji-u yang bergabung dengan sebuah kartel dan menjadi mata-mata di kepolisian untuk mencari kebenaran di balik kematian ayahnya. Serial ini disutradarai oleh Kim Jin-min dari serial Extracurricular yang banyak mencuri perhatian.

3. All of Us Are Dead

Bercerita tentang sekelompok siswa yang terperangkap dalam situasi berbahaya dan mencoba mencari pertolongan dari serangan zombie di sekolah mereka. Serial original ini dibintangi oleh Yoon Chan-yeong, Park

Ji-hu, Cho Yi-hyun, Lomon, dan Yoo In-soo.

4. Kingdom: Ashin of the North

Ini merupakan episode khusus yang masih menjadi bagian dari serial Kingdom sebelumnya ini menceritakan tentang latar belakang dari karakter misterius yang ditemui kelompok Lee Chang ketika sedang dalam perjalanan menuju ke utara untuk menemukan asal muasal dari wabah.

5. The Silent Sea

Cuplikan serial The Silent Sea. (Dok. Netflix)

Mengisahkan tentang para anggota tim khusus yang dikirim ke sebuah pangkalan penelitian yang telah lama ditinggalkan di bulan. Berlatar

belakang bumi di masa depan yang telah mengalami penggurunan, serial ini

dibintangi oleh Bae Doona, Gong Yoo, dan Lee Joon.

6. Hellbound

Serial tentang seorang pengacara cerdas dan percaya diri yang menentang Gereja Kebenaran Baru dan para pengikut Arrowhead-nya yang ekstremis. Disutradarai oleh Yeon Sang-ho yang juga menyutradarai film Train to Busan dan Peninsula, serial ini ditulis oleh Yeon dan Choi Gyu-seok, dua orang penulis webtoon Songgo yang populer.

7. Squid Game

Cuplikan serial Squid Game. (Dok. Netlfix)

Menggambarkan kisah orang-orang yang memutuskan untuk ikut dalam permainan bertahan hidup yang misterius dan berhadiah 40 juta dolar.

8. Move to Heaven

Disutradarai oleh Kim Sung-ho, serial ini mengangkat kisah rutinitas sepasang pembersih trauma.

9. D.P.

Adaptasi dari webtoon karya Kim Bo-tong, serial ini menceritakan tentang seorang prajurit tentara bernama Joon-ho yang akhirnya menjadi anggota unit ‘Pengejaran Desertir’, di mana ia harus melacak para pembelot militer dan menghadapi kenyataan para tentara muda yang masih bimbang. Serial ini disutradarai oleh Han Jun-hee dan dibintangi oleh Jung Hae-in, Koo Kyo-hwan, Kim Sung-kyun, dan Son Seok-koo.

Dalam kesempatan yang sama Netflix mengumumkan dua film original Korea pertamanya yang diproduksi sendiri, Carter dan Moral Sense. Netflix Vice President of Content, Minyoung Kim juga mengumumkan Netflix akan menghabiskan hampir US$ 500 juta atau sekitar Rp 7 triliun di 2021 untuk film dan serial Korea.

MARVELA