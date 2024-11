Suarakan Krisis Iklim, Album Kompilasi sonic/panic Vol.2 Bakal Rilis 9 November

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - The Indonesian Climate Communications, Arts, and Music Lab atau Iklim akan meluncurkan album kompilasi bertajuk sonic/panic Vol.2. Penggarapan albumnya melibatkan 15 musisi dari berbagai genre musik dan wilayah di Indonesia. Setiap karyanya mencerminkan kepedulian mendalam terhadap krisis iklim dan mengajak pendengar untuk ikut melakukan aksi nyata.

Musisi yang Terlibat di Album Kompilasi sonic/panic Vol.2

Musisi yang terlibat seperti band Efek Rumah Kaca, Petra Sihombing, Voice of Baceprot, Asteriska, Matter Mos, Bsar, Daniel Rumbekwan, Bachoxs, Down For Life, Jangar, LAS!, Poker Mustache, Rhosy Snap, The Vondallz, dan Wake Up Iris!. Mereka berasal dari sembilan kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Makassar, Pontianak, Madiun, Malang, Bandung, Solo, Fakfak, dan Denpasar

Bob, vokalis band LAS! mengatakan selama ini mereka sudah sering menyuarakan tentang krisis iklim dan perjuangan masyarakat adat Kalimantan Barat melalui lagu-lagu dan kampanye. Bergabung dalam gerakan ini bersama dengan musisi lainnya yang memiliki visi serupa, memberikan kesempatan untuk memperkuat dan mengamplifikasi pesan kolektif.

"Kami berharap pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan mendorong mereka untuk mengambil aksi nyata demi masa depan bumi,” katanya lewat keterangan tertulis, Jumat 1 November 2024.

Didului dengan Lokakarya sebelum Jadi Album

Para musisi yang terlibat pembuatan album kompilasi itu pada Juli lalu mengikuti lokakarya bersama organisasi lingkungan dan pakar iklim. Setelah lokakarya, para musisi memiliki waktu dua bulan untuk menciptakan karya musik yang mengangkat pesan kesadaran akan lingkungan dan krisis iklim. Lagu-lagu yang mereka hasilkan itu kemudian dirangkum dalam album sonic/panic Vol. 2.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Matter Mos yang membuat lagu berjudul 'Pengusik', terinspirasi dari sebuah foto tentang kerusakan alam hingga menimbulkan perasaan mendalam dan terus terbayang selama penggarapan lagu ini. "Sebagai seniman, ada tanggung jawab untuk melukis atau menangkap momen-momen tertentu dan menerjemahkannya dengan cara kami sendiri.”

Album sonic/panic Vol. 2 rencananya akan dirilis secara resmi pada 9 November 2024. Sebagai bagian dari rangkaian peluncuran, empat single pertama dari Voice of Baceprot, Matter Mos, Efek Rumah Kaca, dan Asteriska telah dirilis lebih dulu.

Tembang lainnya dari Wake Up Iris! akan meluncur 1 November 2024, menyusul kemudian dari Down For Life, BSAR, Jangar, LAS!, lalu Petra Sihombing, Poker Mustache, Bachoxs, Daniel Rumbekwan, dan The Vondallz. Peluncuruan album itu akan dirayakan lewat Iklim Fest pada 9 November 2024 di Biji World, Ubud, Bali.

Pilihan Editor: Serba-serbi Linkin Park Menjelang Peluncuran Album From Zero